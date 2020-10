Trh s volnými hráči NHL ONLINE: Crawford slevil a našel nový tým

PŘESTUP - Obránce Erik Gudbranson se z Anaheimu přesouvá do Ottawy výměnou za volbu v pátém kole draftu 2021. 28letý Kanaďan, který se v Ottawě narodil, v minulé sezoně zaznamenal po říjnovém trejdu z Pittsburghu ve 44 utkáních za Ducks čtyři góly a pět asistencí. Aktuálně mu ze tříleté smlouvy na 12 milionů dolarů zbývá odehrát ještě jedna sezona.

Erik Gudbranson was born and raised in Ottawa; he is on the final year of a $4M cap hit contract and owed $3M in salary this year



He had 9 points in 51 GP with the Ducks and Penguins last season