Trh s volnými hráči NHL ONLINE: Marleau nekončí! Vrací se do San Jose

PŘESTUP - Nového dlouhodobého angažmá se již dočkal útočník Tyler Toffoli. Vítěz Stanley Cupu z roku 2014 se po krátkém angažmá ve Vancouveru, kam byl vytrejdován z Los Angeles, stěhuje do Montrealu. S vedením Canadiens podepsal kontrakt na čtyři roky. Celkově si osmadvacetiletý střelec, který získal s Kanadou zlato na mistrovství světa v Praze 2015, přijde na 17 milionů dolarů.

The Canadiens have agreed to terms with forward Tyler Toffoli on a four-year contract (until 2023-24). The deal has an average annual value of $4.25 million.



