Trh s volnými hráči NHL ONLINE: Perry míří z Dallasu do Montrealu

PODPIS - Německý hokejový útočník českého původu Dominik Kahun podepsal jako nechráněný volný hráč roční smlouvu s Edmontonem na 975 tisíc dolarů. Pětadvacetiletý rodák z Plané u Tachova a odchovanec Mariánských Lázní naposledy působil v Buffalu. Kahun debutoval v NHL předloni a po Chicagu, Pittsburghu a Buffalu si vyzkouší už čtvrté působiště.

Stříbrný medailista z olympijských her v Pchjongčchangu v roce 2018 odešel do NHL z Mnichova a podepsal jako nedraftovaný volný hráč dvouletou dvoucestnou smlouvu s Chicagem se základním ročním příjmem 925 tisíc dolarů. Loni v červnu byl vyměněn do Pittsburghu a v únoru se stěhoval do Buffala.

The #Oilers have agreed to terms with forward Dominik Kahun on a one-year contract with an AAV of $975,000!



The 25-year-old has scored 25 goals & 43 assists in 138 @NHL games with Chicago, Pittsburgh & Buffalo. https://t.co/ulpNU5tIeA