Uzávěrka přestupů NHL ONLINE: Brassard po měsíci znovu mění dres | iSport.cz

13:08'

SPEKULACE - Než dojde k přestupové smršti, je tady ještě pár dohadů. Wayne Simmonds by se údajně měl určitě rozloučit s dresem Philadelphie. Z Minnesoty by mohl odejít útočník Jason Zucker, šance je také velká. Kdo chce z Edmontonu získat talentovaného Jesseho Puljujärviho, měl by se připravit, že si bude muset vzít také Milana Lucice. Včerejší utkání Ottawy nehráli ani Mikkel Boedker ani Cody Ceci, také oni mohou měnit barvy. Je možné, že z Columbusu se bude poroučet mladý Sonny Milano, na odchodu z Detroitu by zase mohl být Thomas Vanek.

Flyer source confirms that Wayne Simmonds has probably played his last game for the Flyers: “Likely but not 100% decided yet”#TradeDeadline — John Shannon (@JSportsnet) 24. února 2019

Player and a prospect I hear. Not sure he’d get that much back. Big contract, has really not played well.



I thought Coyle trade was 95 percent



I put Zucker chances at 70-30. He’s being shopped heavily — Michael Russo (@RussoHockey) 23. února 2019

This may surprise nobody, but sounds like #CBJ are making F Sonny Milano available for a respectable draft pick, not expecting a 1st-rounder.

Milano has missed most of the last six weeks w a concussion and now a hand/wrist issue, but should return w/i 1-2 weeks. @monstershockey — Aaron Portzline (@Aportzline) 25. února 2019

Not a shock, but interesting to see it reported that the Oilers have been asking teams interested in Puljujarvi to take on Lucic's contract. https://t.co/FL2GCMLE2l — Jonathan Willis (@JonathanWillis) 24. února 2019

I’m told Cody Ceci will be a healthy scratch as will forward Mikael Boedker. https://t.co/aJvOIcFaQm — Darren Dreger (@DarrenDreger) 24. února 2019