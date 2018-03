TOP zajímavosti z NHL: Na rande s fanynkou? Brankář Devils to zvládl

Od 23. ledna hokejisté New Jersey hrají bez Marcuse Johanssona, kterého vyřadil z dalších zápasů střet s Bradem Marchandem. Útočník Bostonu za něj dostal stop na 5 zápasů, ale Švéd je s druhým otřesem mozku v sezoně stále mimo hru. "Bylo to hloupé, nebyl důvod něco takového dělat. Je smutné, že stále existují hráči, kteří chtějí ostatním ublížit. Doufám, že to nedopadne tak, že Marchand bude hrát tímhle způsobem tak dlouho, než někomu ukončí kariéru," nebral si Johansson servítky.

Here are #NJDevils Marcus Johansson's unabridged thoughts on the Bruins' Brad Marchand hit that left him with a 2nd concussion in 3 months. This is one of the most honest, raw and thorough takedowns of another NHL player/a dirty hit as you'll see. pic.twitter.com/sjgTuLqHe8