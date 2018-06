TOP zajímavosti z NHL: Skandál v Ottawě, v hlavní roli Karlssonova žena

Sean Monahan z Calgary se zotavuje po čtyřech dubnových operacích a věří, že stihne začátek nového ročníku NHL. Bývalému spoluhráči Jaromíra Jágra lékaři operovali zápěstí, třísla a dvakrát kýlu.

"You definitely appreciate being healthy more after being hurt and it gives you extra motivation to be as ready as possible."



