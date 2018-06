TOP zajímavosti z NHL: Zadina už se potkal se Stanley Cupem

Hrubá chyba J.R. Smithe z prvního finále NBA hodně zaujala média i fanoušky. Útočník Brandon Prust, který je momentálně bez angažmá, na ni viděl něco jiného. "Tohle je rozdíl mezi hokejem a basketbalem. Když spoluhráč udělá největší chybu v životě v hokeji ho 20 parťáků poplácá po zádech a postaví se z něj. V basketbalu ho 10 parťáků nechá o samotě," napsal si na Twitter.

Difference between hockey and basketball. Teammate makes biggest mistake of his life. Hockey - 20 guys pat him on the back and say shake it off bud we got u and also stick up for him to media. Basketball - 10 guys leave him alone on an island to fend for himself