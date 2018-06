Analytik před draftem: Zadina je na NHL připravený. Hned může dát 25 gólů

Zadina, který uplynulou sezonu strávil v zámořské juniorské lize, byl dlouhodobě zmiňován jako potenciálně třetí či čtvrtý mladík letošního draftu, což po povedeném šampionátu hráčů do 20 let ještě zesílilo. V posledních žebříčcích však klesá dolů. Kolikátý nakonec bude, tipuje Mitch Brown z webu The Athletic. Hokejový expert, který se mladými hráči dlouhodobě zabývá, předpovídá českému talentu slibnou budoucnost.

Kdybych se vás jako fanoušek jakéhokoliv týmu v NHL zeptal, proč by měl můj klub draftovat Filipa Zadinu, co byste mi odpověděl?

„Protože bude dávat góly. Bude jich dávat hodně. A ještě k tomu strašně pěkné góly.“

Zadina před rokem opustil českou extraligu a začal hrát juniorskou soutěž v Kanadě. Je podle vás pro mladé hráče lepší hrát sice juniorský hokej, ale navyknout si na zámořský styl hry, než seniorskou ligu v Evropě jako třeba Rasmus Dahlin?

„U Zadiny to fungovalo samozřejmě dobře, je ale těžké říci, co je obecně ta lepší cesta. Konkrétně Zadinovi ale hraní QMJHL (Quebec Major Junior Hockey League, kanadská liga juniorů) získalo více pozornosti od skautů v severní Americe, díky čemuž se pevně zařadil mezi elitní hráče letošního draftu.“

Zadina ve většině žebříčků osciloval mezi třetím a čtvrtým místem, v těch posledních se ale propadl a v jednom je dokonce až devátý. Je vážně možné, že by byl draftovaný až tak pozdě?

„Myslím, že je nepravděpodobné, že by spadl až na deváté místo, na to je až příliš dobrý kanonýr. Je ale možné, že klesne někam pod Montreal, nejníž ale bude kolem pátého místa. Částečně je to i kvůli tomu, že kvůli svému věku nehrál na mistrovství světa osmnáctek, kde Kotkaniemi, Boqvist nebo Wahlstorm excelovali. A taky neabsolvoval dlouhé a úspěšné play off jako Noah Dobson.“

Zadina o draftu NHL: Nepreferuji žádný tým, hlavní je, abych dostal co nejdřív šanci si zahrát 720p 360p REKLAMA

Dlouho byl spojován právě s Montrealem, protože ten má třetí volbu a Zadina je obecně brán jako třetí nejlepší hráč na draftu. Teď se ale v souvislosti s Habs nejvíce mluví o Jesperim Kotkaniemim, který přitom během sezony vysoko v žebříčcích nefiguroval. Hraje roli fakt, že jde o centra a kanadský tým elitního středního útočníka dlouhodobě potřebuje?

„Je dost možné, že ho Montreal vezme spíše než Zadinu. Dokonce bych byl docela překvapený, kdyby Zadina šel na draftu jako třetí. K postupu vzhůru Kotkaniemimu pomohlo, že je v poslední době hodně vidět. Zazářil v únoru na Turnaji pěti zemí i v dubnu na mistrovství světa. Zajímavé přitom je, že ve finské lize hraje na křídle.“

Finskou osmnáctku ale letos coby centr první lajny dovedl k titulu mistrů světa.

„Ano, to hraje velkou roli. Navíc u něj je ta pozice docela jedno. Dovede zahrát dobře všude, ofenzivně je všestranně nadaný a také je velmi pracovitý. Osobně si ale stále myslím, že Zadina je komplexně lepší hráč než Kotkaniemi.“

Ať už bude Zadina draftovaný na jakékoliv pozici, myslíte si, že už bude připravený na to hned naskočit do NHL? Letos byl součástí přípravy před seniorským mistrovstvím světa, do finální nominace se ale nevešel, protože trenéry nepřesvědčil.

„Pro příští sezonu NHL Zadina připravený je, opravdu si to myslím. A klidně v ní může nastřílet 25 gólů.“

Král má potenciál, Reichel skvělou střelu

Obecně se předpokládá, že první dvě místa na draftu obsadí bek Rasmus Dahlin a útočník Andrej Svěčnikov. Vysoko jsou ale zmiňováni i další forvardi, třeba Američané Brady Tkachuk a Oliver Wahlstorm. Je Zadina skutečně třetí nejlepší hráč v nabídce? A převyšuje ruský útočník své ostatní kolegy, jak napovídají všechny žebříčky?

„Svěčnikov je z útočníků, co jsou letos v nabídce, nejlepší. Je lepší bruslař i tvůrce hry než Zadina, přičemž střelecké schopnosti mají stejné. Zadina je ale nejlepším ze všech ostatních.“

Hlavní pozornost je upřena na Zadinu, své jméno ale budou chtít slyšet i další čeští hráči. Znáte třeba Kristiana Reichla nebo Filipa Krále, kteří hrají v zámořské WHL?

„Filip Král je jedna z těch nadějí draftů, o kterých se moc nemluví. Přitom je to výborný obránce ve hře jeden na jednoho. Hrál ve stínu Tye Smitha, tak nenasbíral tolik bodů, myslím ale, že má víc ofenzivního potenciálu, než se může zdát. Může být draftován docela vysoko. Kristian Reichel zaujal na mistrovství světa dvacítek, kde hrál velmi dobře. Je to výborný bruslař se střelou jak dělanou pro NHL. Očekávám, že určitě draftovaný bude. Asi to nebude útočník do prvních dvou formací, své místo v NHL ale určitě mít může.“

O prvním místu Rasmuse Dahlina asi není pochyb. Přesto kacířská otázka – nebylo by pro Buffalo lepší vzít útočníka? Přece jen, u kolika týmů NHL jsou beci těmi největšími tahouny, kolem kterých se staví mužstvo? Brent Burns, Erik Karlsson…Moc jich není.

„Myslím, že je asi jasné, že Dahlin půjde první. Obecně souhlasím s tím, že obránci vysoko na draftu nebývají tak rozdíloví jako jejich protějšky z útoku. Dahlinovy schopnosti jsou ale špičkové ve všech smyslech toho slova. Je to vážně výjimečný talent.“