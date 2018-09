Montreal na nového kapitána nespěchá. Může dostat "céčko" Plekanec?

Jsou to jen tři roky nazpět, co Canadiens vybírali nového kapitána. Tehdy sáhli po americkém střelci Paciorettym a jako jeho zástupce vybrali Tomáše Plekance, Andreje Markova a P.K. Subbana. S lídry klubu ale vedení během pár let slušně zatočilo, ze čtveřice vybraných opor je teď jedinec. A to jen díky tomu, že se Plekanec v létě z Toronta chtěl vrátit...

Výběr nového lídra čeká na generálního manažera Marca Bergevina a trenéra Clauda Juliena. Svižná volba to ale nejspíš nebude. „Časem to vyřešíme," řekl pro NHL.com vůdce střídačky. „Je třeba udělat správné rozhodnutí, musí to být člověk na svém místě," pokračoval osmapadesátiletý Julien.

Jako příklad si vybral soka z Toronta. Nedaleký rival je už dva roky bez kapitána a pravděpodobně přibyde rok další. A to i přesto, že Leafs v létě přivedli lídra Johna Tavarese, který byl pět let kapitánem New York Islanders, má doma olympijské zlato a v klubu bude působit minimálně dalších sedm sezon. Céčko pravděpodobně dostane, jen není třeba mu ho dávat hned.

„A podívejte se také na Islanders, také ještě nemají nového kapitána. Když mohli čekat celé léto a na nikoho během té doby neukázat, tak si myslím, že my si taky můžeme dát trochu načas," popisuje Julien.

Stejně hovořil i Bergevin, času je prý dost. A vlastnosti? Kdyby je prý měl novému kapitánovi mužstva vysvětlovat, tak by to asi nebyl člověk na svém místě...

Server TSN krátce po trejdu Paciorettyho vyhlásil na Twitteru anketu. Více než 4 tisíce fanoušků vybíralo ze tří políček. Vítězem (43%) se pro ně stal obránce Shea Weber, který už šest let dělal kapitána v Nashvillu. Následoval ho provokatér Brendan Gallagher (39%) a 18% hlasujících vybralo kolonku "někdo jiný."

ANKETA

„Maxe jsem vždycky respektoval, takže bych to teď nerad řešil," vzkázal diplomatickou mluvou třiatřicetiletý Weber a obratem se podělil o to, jaké to je, nést tíhu odpovědnosti. „Není to nic snadného, hlavně když na sebe sami v kabině tlačíte, abyste byli úspěšní," vysvětlil majitel dvou zlatých olympijských medailí. „Když se pak nedaří berete si to osobně, a to vážně není snadné," dodal Weber.

Šestadvacetiletý Gallagher zase poukazuje na to, že je hlavně třeba, aby tým měl silné a zdravé jádro. Kandidátů na kapitána je v kabině údajně mnoho.

Plekanec by určitě měl být mezi nimi. Až na jarní čtyřiadvacetizápasové (17 utkání v základní části a 7 v play off) působení v Torontu hraje za Canadiens pravidelně od roku 2005, asistentem kapitána je v klubu od roku 2010 a jako kapitán vedl český národní tým na mistrovství světa i na olympijských hrách. V šatně i napříč ligou má respekt a uznává ho i trenér Julien.