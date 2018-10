Experti věří nejvíce Torontu, střelcům by mohl vládnout Ovečkin či Kučerov

Washington bude určitě patřit k lepším týmům, jeho role však bude podle experta odlišná. „Pozice hokejistů Capitals se změní z lovců v kořist. Ale stejně budou chtít zopakovat triumf. Tým zůstal víceméně pohromadě, nijak zásadně však neposílil,“ nabízí svůj pohled na budoucnost Ovečkina a jeho parťáků v dalších měsících.

Největší šance dává bookmaker Torontu a vysoko budou mířit i Žraloci ze San Jose. Do širšího okruhu favoritů pal řadí i Tampu Bay, Nashville, Boston, Vegas, Winnipeg či Pittsburgh. „Toronto je ale v žebříčku favoritů nejvýš. Podepsání Johna Tavarese by mohlo být posledním dílem skládačky a po dlouhých letech by si tak hokejisté Maple Leafs mohli sáhnout na Stanley Cup,“ myslí si Brettschneider.

Sázet se pochopitelně dá i na nejlepšího střelce a vítěze kanadského bodování. „Mezi střelci kraluje Rus Ovečkin, kterého budou chtít připravit o další Maurice Trophy připravit hlavně Laine, Matthews, McDavid či Kučerov. Právě toho já vidím jako černého koně mezi střelci s atraktivním kurzem 10:1,“ prozrazuje expert Chance.

Kromě dlouhodobých sázek poutají pochopitelně pozornost i sázky na jednotlivé zápasy. „Třeba na utkání Toronto – Montreal už máme skoro dva tisíce tiketů. A 94 procent sázejících věří domácím, dvě procenta myslí, že utkání po šedesáti minutách neskončí a zbytek se domnívá, že vyhraje Montreal,“ dodává Markéta Světlíková, tisková mluvčí Chance.