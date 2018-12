Dojemný návrat velkého muže. Nejtěžší zápas v životě, řekl Hanzal

"Deset měsíců jsem nehrál hokej, bylo to pro mě opravdu nejtěžší utkání v životě," soukal ze sebe po střetnutí před novináři 31letý centr. Comeback 197 centimetrů vysokého pořízka ocenili domácí fanoušci v hledišti i organizace Dallasu, která návrat „velkého muže“ ve velkém inzerovala na sociálních sítích.

The big man is back. Tonight will be Martin Hanzal's first game since February 21 last season. #GoStars pic.twitter.com/PBeDbEmFqf — Dallas Stars (@DallasStars) December 7, 2018

„Prvních dvacet minut jsem byl hodně nervózní, druhá třetina už byla lepší. Bohužel v té třetí mi došlo, byl jsem úplně vyčerpaný, takže mám na čem pracovat,“ analyzoval svůj výkon Hanzal, který přišel do "hvězdného klubu" před sezonou z Minnesoty, která ho v únoru 2017 před uzávěrkou přestupů získala z Arizony. S Dallasem má podepsaný kontrakt na tři roky na celkem 14,25 milionu dolarů.

S výsledkem duelu ale mohl být spokojený, brankář a první hvězda duelu Ben Bishop chytil 41 puků a Stars navázali na předchozí tři vítězství. „Byli jsme v první třetině hrozní, tedy až na jednu výjimku, tou byl Ben Bishop. Nebýt jeho, prohrávali jsme tak o tři/čtyři góly,“ lamentoval nad první dvacítkou kouč Stars jim Montgomery.

Skóre zápasu otevřel Evander Kane, velkou otočku ale měli na svědomí Mattias Janmark, Miro Heiskanen a Brett Richie. Konečnou korekci výsledku na 2:3 z pohledu Sharks dal Logan Cotoure.

Čím více bude Hanzal v rytmu, tím bude Dallas lepší

"Jsme za něj strašně rádi! Marty miluje hokej, je dobře, že je zpátky, od srdce mu to přeju. Má za sebou velmi náročné zranění a také dlouhou cestu k uzdravení, v posilovně jsem ho já i ostatní hráči vídali takřka každý den. Snad teď už bude všechno v pořádku," přál si v rozhovoru pro klubovou televizi Hanzalův spoluhráč z druhého útoku Devin Shore. Třetím do party byl Jason Spezza.

Hanzal proti Sharks odbruslil 132 minut a 22 sekund, jednou vystřelil a jednou také hitoval. Dařilo se mu i na vhazování, kde vyhrál sedm z osmi buly. "Prvních pár střídání pro něj bylo složitých, teprve si zvykal na tu velkou rychlost, která v NHL je. Bylo by to extrémně náročné pro každého hokejistu, který by prvních 28 utkání v sezoně absentoval. Jak ale zápas pokračoval, Martinův výkon šel nahoru, čím více se dostane do rytmu, tím lepším mužstvem budeme," chválil Hanzala trenér Dallasu Jim Montgomery.

Výhru nad San Jose sledovala zcela zaplněné American Airlines Center. "Fanoušci byli úžasní, opravdu dělali velký hluk, v takové atmosféře se hraje suprově," ocenil hlasivky 18.342 fanoušků finský obránce Stars Miro Heiskanen.

Další utkání odehrají Stars v noci z neděle na pondělí ve Vegas proti finalistům posledního Stanley Cupu Golden Knights. „Musíme předvést lepší výkon, protože nás čekají čtyři venkovní utkání. Tabulka je hodně vyrovnaná a každý bod je důležitý," uzavřel povídání Hanzal.

VIDEO: Podívejte se na sestřih zápasu Dallasu se San Jose