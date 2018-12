NHL vyzkouší pod širým nebem revoluční puk. Mění barvu a dává info rozhodčím

Vedení zámořské hokejové ligy o tom informovalo na svém webu. Oficiální puky budou mít nově termochromický lak z dílny společnosti PPG. "Změní barvu, když puk přesáhne potřebnou teplotu, a varuje tak rozhodčí, že je potřeba je vyměnit," popsal viceprezident NHL Dan Craig.

Vždy před zápasy se všechny kotouče zmrazují, aby měly při hře ideální vlastnosti. Nátěr s chemikálií, jež změnu barvy způsobí, nezpomalí podle výrobce jejich pohyb.

Jako první nové puky vyzkoušejí při Winter Classic 1. ledna hokejisté Chicaga a Bostonu na stadionu Notre Dame. Hrát by se s nimi mělo i Utkání hvězd v San Jose na konci ledna.

From purple to clear when the puck’s temperature is above freezing.@PPG provides @NHL with thermochromic puck coatings for 2019 Bridgestone NHL #WinterClassic. https://t.co/pWowF51gqT pic.twitter.com/3wZqj8SiGF