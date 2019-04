Výkony, jaké NHL dlouho nepamatuje: Trápící se střelci či rekordní Tampa | iSport.cz

Základní část je za námi, co zajímavého se dělo? • FOTO: Koláž: iSport.cz Bavila vás základní část NHL? Není divu. Po třinácti letech padalo v průměru přes šest branek na zápas, Alexandr Ovečkin si vystřílel osmou Maurice Richard Trophy a David Pastrňák se stal podruhé v kariéře nejproduktivnějším českým hráčem. Sezona však měla řadu jiných hrdinů, kladných i záporných, kteří předvedli výkony, jaké fanoušci NHL dlouhá léta neviděli.

Tobias Rieder, Edmonton Oilers Tobias Rieder • Foto Reuters / Perry Nelson-USA TODAY Sports Když odehraje obránce sezonu bez vstřeleného gólu, dá se to pochopit. Zadáci mají jiné povinnosti, navíc se vždycky můžou vymluvit, že spoluhráči před brankou špatně cloní. Ale trápení, jaké zažil v tomto ročníku Tobias Rieder, nemá v historii NHL obdoby. V 67 zápasech za Oilers vypálil na branku soupeře 92 střel, z nichž se však neujala ani jedna. Žádný jiný útočník dosud neodehrál sezonu bez vstřeleného gólu s tolika střelami na branku. Dosavadní rekord držel od roku 2010 Craig Adams, jenž tehdy v barvách Penguins spálil o osm střel méně.

Valerij Ničuškin, Dallas Stars Valerij Ničuškin • Foto AP Photo/Jeffrey T. Barnes Ruský forvard by si měl zkontrolovat, zda není s Riederem v příbuzenském vztahu. Ničuškin se vrátil do Dallasu po dvou sezonách v dresu CSKA Moskva, díru do světa (ani do statistik) však v Texasu neudělal. Navrátilec do sestavy Stars totiž odehrál 57 utkání bez vstřelené branky, navíc nebyl ani jednou vyloučen. Žádný jiný hráč v historii NHL neodehrál během jedné sezony tolik utkání bez vstřeleného gólu a trestné minuty.

Nikita Kučerov, Tampa Bay Lightning Nikita Kučerov • Foto Reuters / Rick Osentoski-USA TODAY Sports Film Brutální Nikita se po 29 letech dočkal pokračování. Jenže zatímco v původní verzi byla ústřední postavou žena jménem Nikita, která měla za úkol zabíjet, tentokrát vzal hlavní roli její ruský jmenovec Kučerov, jenž sbíral jeden bod za druhým. Útočník Tampy Bay zakončil produktivní sezonu gólem a asistencí proti Bostonu, čímž uzavřel svůj bodový účet na čísle 128. Takovou produktivitu zažila NHL naposledy v sezoně 1995-96, kdy vládla lize dvojice Mario Lemieux (161 bodů) a Jaromír Jágr (149).

Evander Kane, San Jose Sharks Evander Kane • Foto ČTK Milovníci divokých osmdesátých a devadesátých let zamáčknou slzu, éra bitkařů je definitivně pryč. Ubylo odhozených rukavic i zkrvavených nosů, vidět přeplněnou trestnou lavici už je dnes vzácností. To se odráží i na počtu trestných minut. V aktuální sezoně tuhle statistiku ovládl Evander Kane, který jich pouze nasbíral 153. Ano, na produktivního útočníka (30+26) je to hodně, méně trestných minut však měl nejvylučovanější hráč ligy naposledy v sezoně 1963-64.

Connor McDavid, Edmonton Oilers Connor McDavid • Foto Reuters / Aaron Doster-USA TODAY Sports Co naplat, že máte ruce ze zlata a na nohách turbo, když se s týmem nedostanete do play off. Právě proto přišel kapitán Oilers před rokem o Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče a dá se čekat, že v hlasování novinářů neuspěje ani letos. A to i přesto, že při sběru bodů není závislý na přesilovkách. Druhý nejproduktivnější hráč uplynulé základní části nasbíral už podruhé v řadě přes osmdesát bodů při rovnovážném stavu, což naposledy dokázal Wayne Gretzky v sezonách 1989-90 a 1990-91.

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning • Foto Reuters Suverén této sezony ovládl základní část s náskokem 21 bodů, slovo krize snad v Amalie Areně ani neznají. Jen si to představte: Celý rok chodíte do práce, neustále se vám daří a vyhráváte jeden zápas za druhým. Krása, co? Právě počet výher ukazuje, jak dominantní byli Lightning v základní části. Celkem vyhráli 62 utkání, což před nimi dokázali pouze Red Wings v ročníku 1995-96. Na číslo 63 se dosud nikdo nedostal i kvůli nájezdům, které byly zavedeny v roce 2005; do té doby končily zápasy remízou, což připravilo řadu týmů o lepší výsledek.

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning • Foto Reuters / James Guillory-USA TODAY Sports A ještě jednou Tampa, tentokrát její speciální formace. Kučerov, Stamkos, Point, Hedman a Miller vytvořili v základní části úderné přesilovkové komando. Žádné trápení s pukem u mantinelu, hezky rovnou do branky. Výsledkem je úspěšnost přesilových her 28,24 %, což je nejlepší týmový výkon od roku 1988, kdy mělo Calgary ještě o dvě desetiny procenta lepší bilanci. Lightning navíc měli s úspěšností 85,02 % také nejlepší hru v oslabení.

New York Islanders New York Islanders • Foto AP Photo/Frank Franklin II) Vzpomínáte na minulou sezonu? Islanders byli pro soupeře trhacím panákem, na kterém si každý zvedl střelecké sebevědomí. Výsledkem bylo 293 inkasovaných gólů, nejvíc z celé ligy, což způsobilo také neúspěšné hledání brankářské jedničky. Pevná ruka Barryho Trotze však udělala své. Nový trenér se po odchodu kapitána Johna Tavarese zaměřil na obranu, našel spolehlivou brankářskou dvojici a výsledkem je 191 obdržených branek, nejméně z celé NHL. Dosud jediný tým, který se z pozice nejhůře bránícího týmu vyšvihl během jedné sezony na defenzivní vrchol, byli Ottawa Senators před sto lety.