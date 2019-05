Jediný Čech v St. Louis: Klíč k finále? Výměna kouče a brankář Binnington | iSport.cz

Po odchodu Vladimíra Sobotky a Dmitrije Jaškina zůstal jediným českým zástupcem v organizaci Blues. Bývalý skvělý obránce a reprezentant Jan Vopat hrál NHL, musel však předčasně skončit. Dva roky pak pracoval pro Los Angeles Kings, od roku 2007 hledá talenty pro St. Louis, z toho šestou sezonu coby hlavní skaut pro Evropu. Než se podařilo s ním spojit, měl dvě a půl hodiny dlouhý konferenční hovor s vedením. „Řešili jsme combine mladíků v Buffalu,“ vysvětloval, než začal líčit, jak se rodil jeden z nejsilnějších celků NHL.

O finále Stanley Cupu jste se v poslední době s vedením nebavili?

„Ale to víte, že jo. Sezona byla všeljaká, i když se od nás zprvu hodně očekávalo. V létě jsme udělali velkou výměnu, za první kolo v draftu a další hráče jsme získali Ryana O´Reillyho jako prvního centra. Pak jsme podepsali Bozaka, Maroona a zpátky Perrona. Jenže sezona nezačala dobře, prohrávali jsme, a to dost divoce. Pamatuju, jak jsme 3. ledna ve Vancouveru na dvacítkách jeli s kolegou na zápas a chytali se za hlavu, jak je možné, že jsme tak dole.“

Od začátku ledna však Blues byli nejlepším celkem NHL. Co se změnilo?„Provedli jsme dvě klíčové změny. První přišla už na konci listopadu, kdy vyhodili kouče Mika Yeo a vzal to Craig Berube. Výborný chlap, výborný trenér, který dostal hráče na svoji stranu. Jeden z těch, co z nich umí vyždímat všechno. Hráči ho mají rádi, chtějí pro něj hrát, což je důležité. Měnila se i sestava, někteří hráči s ambicemi hrát první, druhou lajnu, se posunuli do čtvrté. Jako Alex Steen. On však tu roli přijal a dneska máme parádní čtvrtý útok a mužstvo těží z toho, že máme čtyři vyrovnané formace. Kterákoli je schopna zápas rozhodnout.“

Druhým klíčovým zásahem byl nástup brankáře Jordana Binningtona…

„Hned, co přišel, vychytal v prvním zápase nulu. Od té doby se mužstvo zvedlo, začalo hrát sebevědomě, vyhrávat zápasy. Od začátku ledna jsme měli nejlepší výsledky v celé NHL a nakonec skončili třetí v divizi za Nashvillem a Winnipegem. V play off bylo mužstvo už tak nastartované a na takové vítězné vlně, že jsme parádně prošli až do finále. A teď zbývá udělat poslední krok.“