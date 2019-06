Pastrňák a Voráček prozradili společně: Jak se z nás stali kamarádi | iSport.cz

V posledních sezonách platí za nejlepší české hráče v NHL. Potkávali se i v reprezentaci. „Je to můj kapitán, nedám na něj dopustit,“ tvrdí „Pasta“ směrem k „Vorasovi“. Navzájem si vyměňují komplimenty, často se smějí. Je vidět, že si sedli.

David Pastrňák získal třetí Zlatou hokejku v řadě, takže není překvapení, že i deník Sport ho ocenil. „Každé individuální uznání je fajn, ale pořád je to týmový sport. A ten závěr mě pořád mrzí,“ připomíná lídr Bruins prohrané sedmé finále Stanley Cupu se St. Louis. „Ale neboj, šance ještě přijde,“ povzbudí ho Voráček, dlouholetá opora Philadelphie. Oba speciálně pro deník Sport spolu promluvili v Mikulově v rámci charitativního fotbalového turnaje pro nadaci Jakuba Voráčka.

Od kdy jste vy dva takoví kamarádi?

Pastrňák: „Ty jo… Od kdy?“

Voráček: „Jsi mladší, ty musíš vědět.“ (směje se)

Pastrňák: „Podle mě to bylo v Karlových Varech na Zlaté hokejce, kdy jsme se poprvé poznali. Že jo?“

V roce 2015? Kdy jste vy, Jakube, vyhrál?

Voráček: „Jo jo. Pasta byl vyhlášený jako nejlepší junior. No a potom to začal vyhrávat celý a už k tomu nikoho dalšího nepustil.“ (usměje se)

Pastrňák: „Tehdy ve Varech jsme pěkně zapařili spolu, dobře si to vybavuju. No a od té doby jsme kamarádi.“

Předtím jste se moc nepotkávali, že?

Voráček: „Někde asi jo, ale víc ne, vždyť Pasta byl mladej bažant! (směje se) Slyšel jsem o něm dobré věci. Má skvělou maminku, je výborně vychovaný. Poprvé mi o něm vyprávěl Jirka Hudler, už v tu dobu jsem věděl, že je to velký talent. Potom jsme zapařili na Zlaté hokejce.