ONLINE: Pastrňák hraje proti Zachovi, v akci je i Washington | iSport.cz

ONLINE | Poslední den roku 2019 je v NHL napilno a hraje se hned třináct utkání. V 19:00 SEČ jde do hry David Pastrňák, jehož Boston soupeří s New Jersey a ve stejný čas se Washington s Michalem Kempným, Radko Gudasem a Jakubem Vránou pustí do New York Islanders. Všechny zápasy můžete sledovat ONLINE na iSport.cz.