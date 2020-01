Dva české vítězné góly. Vrána překonal Mrázka, trefil se i Faksa | iSport.cz

Washington vedl po dvou třetinách 2:0. U prvního gólu Mrázek zastavil průnik Richarda Pánika, ale puk si do vlastní sítě srazil Brett Pesce. Poté zakončil Jevgenij Kuzněcov pěknou souhru v přesilové hře trefou do prázdné branky. Jordan Staal snížil tečí po 39 sekundách třetí třetiny, ale hosté kontrovali dvěma rychlými brankami. Lars Eller se prosadil z dorážky. O chvíli později si Vrána najel na křížný pas Kuzněcova a střelou do odkryté branky zvýšil na 4:1.

Carolina zápas zdramatizovala dvěma góly v přesilových hrách. Proměnili je Teuvo Teräväinen a Ryan Dzingel, jemuž přihrál puk mezi kruhy Nečas. Další gól už Ilja Samsonov nepustil. Ruský brankář si připsal 38 zásahů a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Detroit brzy vedl brankou Dylana Larkina, ale domácí vyrovnali ve dvanácté minutě v oslabení při vyloučení Faksy - únik dva na nikoho zakončil Roope Hintz. Faksa v úvodu prostřední části tečí využil přesilovou hru a z přečíslení dva na jednoho zvýšil Joe Pavelski. Vítězství zpečetil v závěru při hře slovenský obránce Andrej Sekera.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 40:39. J. Staal, 46:35. T. Teräväinen, 52:35. Dzingel Hosté: 22:58. Pánik, 25:07. Kuzněcov, 42:29. Eller, 44:51. J. Vrána Sestavy Domácí: Mrázek (Reimer) – D. Hamilton, Slavin (A), Pesce, Gardiner, Edmundson, H. Fleury – Foegele, J. Staal (C), Svečnikov – T. Teräväinen, Aho, Niederreiter – Nečas, Haula, Dzingel – Martinook (A), Wallmark, B. McGinn. Hosté: Samsonov (Holtby) – Carlson (A), Siegenthaler, Jensen, Orlov, Gudas, Kempný – T. Wilson, Bäckström (A), Ovečkin (C) – Oshie, Kuzněcov, J. Vrána – Pánik, Eller, Hagelin – Hathaway, Dowd, Leipsic. Rozhodčí O´Rourke, St. Pierre – Murray, Galloway Stadion PNC Arena, Raleigh Návštěva 18 680 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:13. Hintz, 21:36. Faksa, 31:41. Pavelski, 57:04. Sekera Hosté: 03:47. D. Larkin Sestavy Domácí: Chudobin (Bishop) – Lindell, Fedun, Oleksiak, Heiskanen, Sekera, R. Polák – Ja. Benn, Seguin, Radulov – Gurjanov, Hintz, Cogliano – Faksa, Comeau, Janmark – Dickinson, Pavelski. Hosté: J. Bernier (Howard) – Nemeth, Green, Daley, Hronek, Lashoff, Bowey – Bertuzzi, D. Larkin, Fabbri – Smith, Filppula, Zadina – Helm, Nielsen, Abdelkader – Erne, Ehn, Glendening – Perlini. Rozhodčí Stadion American Airlines Center, Dallas