Pastrňák TOP 3 na planetě, Ovečkin ničí rekordy. Padlá legenda se klaněla | iSport.cz

S oceněním přispěchala populární stanice TSN, přičemž akcentovala především momentální výkonnost. Pastrňáka zařadila na třetí příčku za druhého muže kanadského bodování Connora McDavida (77 bodů) a třetího Nathana MacKinnona (stejně jako Pastrňák 72 bodů).

Neuvěřitelný to progres odchovance Havířova, před úvodním buly sezony mu dle predikcí náleželo 25. místo. V TOP 50 už žádný Čech nefiguruje, ale zato je tam hned pět brankářů (Hellebuyck, Bishop, Jarry, Vasilevskiy, Binnington).

Ale zpět k Ovečkinovi, který se v historickém pořadí střelců posunul s 695 góly na osmé místo před Marka Messiera. "Asi jste viděli, jak moji spoluhráči dnes hráli, hledali mě snad každou přihrávkou. Měl jsem hodně šancí, ostatně jako obvykle, mohl jsem dát gólů mnohem víc. Ale nic se neděje, jedem dál, zdaleka nekončím," usmíval se před novináři spokojený kanonýr, kterému na sociálních sítích okamžitě blahopřál i překonaný Messier.

"Alexi, gratuluji! Ohromuješ nás svými dovednostmi, střelou a odhodláním. Ale co je ještě důležitější, tvoje hra a vášeň inspirovala celou generaci chlapců i dívek," napsal šestinásobný vítěz Stanley Cupu.

Legendární útočník Mark Messier Alexandru Ovečkinovi k překonání jeho rekordu upřímně gratuloval. • Foto Instagram.com

Ovečkin vypálil na branku Senators jedenáct střel (jeho sezonní maximum) a má v posledních týdnech skvělou fazonu. Za posledních pět duelů bral neuvěřitelných jedenáct branek a stal se po Joe Mullenovi z Pittsburghu (1991/1992) druhým hráčem starším 34 let, který to dokázal. Pastrňák dal v poslední pětici střetnutí jen jeden gól. Na sedmou pozici nejlepších střelců NHL, kterou drží Mike Gartner, Ovečkinovi schází aktuálně třináct gólů a mohl by ho překonat ještě v této sezoně.

VIDEO: Podívejte se na dva zásahy Alexe Ovečkina proti Ottawě

"Určitě to v hlavě mám, ale i osmička je hezké číslo, souhlasíte," culil se na novináře Ovečkin, který stejné číslo nosí na dresu. Po jeho druhé trefě mu navíc zatleskali i fanoušci Ottawy. "Strašně cool moment, tohle se opravdu nestává vůbec často. Lidi z něj byli nadšení, právem, zase o trochu změnil historii našeho sportu," smekl jeho spoluhráč a nejproduktivnější zadák NHL John Carlson.

Aplaus je na místě, Ovečkin si střeleckou fazonu udržuje každým rokem a je teprve pátým hráčem v historii ligy, který dokázal nasázet alespoň 20 branek v každé z úvodních 15 sezon v NHL. To se povedlo už jen kvartetu Marcel Dionne, Mike Gartner, Jaromír Jágr a Mats Sundin.

"Střílet góly mě nikdy neomrzí. Moc dobře si uvědomuji, že právě tím mohu týmu nejvíc pomoci. Sice už mám nějaký věk, ale střelecká jiskra se mě drží pořád," vykládal už před Vánoci rodák z Moskvy. Podobnou mantru ctí ostatně i Pastrňák. "Já s nikým nesoutěžím. Snažím se hrát hokej, hrát co nejlíp a pomáhat svému týmu vyhrávat. Ale těší mě sbírat body, koneckonců za to jsem placený a v tom je moje největší síla," řekl minulý víkend na Utkání hvězd v St. Louis 23letý útočník.

