Pastrňák je NEJ střelec: Nejde si to tak užít. Jak lovil fotku s Dopitou? | iSport.cz

Kdo v týdnu zavítá do Letňan, může se mu naskytnout i tenhle obrázek: Na buly proti sobě David Pastrňák a Jakub Voráček, dvě největší české hvězdy v NHL! „Konečně sem začal chodit už i Voras. Doufám, že se mu to tady zalíbí,“ věří lídr Bostonu, který přerušenou sezonu zakončil s báječnou bilancí: 70 zápasů, 95 bodů (48+47). Pokud se play off skutečně rozjede, cíl je jasný. Stanley Cup.

Druhý týden chodíte na led, jak se cítíte?

„Nic moc, co vám budu povídat.“

Sezona byla přerušená 12. března, pauza byla dlouhá, že?

„Dva a půl měsíce bez ledu, to je hodně. Pomalu se do toho dostávám, není to sranda. Po minulé sezoně jsem měl pauzu bez ledu jenom měsíc. Tehdy navíc člověk už měl po všem, tentokrát jsme v nejistotě. Ale věřím, že jestli se sezona opravdu bude dohrávat, budeme ještě mít čas se do toho dostat. Každopádně musím makat každý den.“

I kvůli tomu, abyste mohl na led, jste se vrátil z Bostonu domů?

„Ano. V zámoří teď teprve pomalinku povolují tréninky v malých skupinkách. Předtím se na led vůbec nechodilo. Přitom kluci v Evropě už v tu dobu bruslili, hlavně Švédové. Nebo i tady u nás kluci makali v Říčanech. No a když sedíte zavřený v bytě a vidíte, jak ostatní trénují a bruslí, trochu se toho zaleknete. Takže i proto jsem dorazil. Tam je člověk sám, bez trenéra, nemůže ani do posilovny. Není mi navíc pětatřicet, abych měl takové zkušenosti, že bych přesně věděl, co moje tělo potřebuje. Zvlášť v dnešní době, kdy nikdo pořádně neví, co bude.“

V Letňanech jsou to pořádné bitvy, že? Na ledě je hodně z hráčů z NHL, mimo vás přišel tentokrát i Voráček…

„Každý rok se tyhle hokeje přes léto zlepšují a zrychlují. Je to super. S klukama