Spasitel Colorada? Rád zametá s Čechy, byl na slavné fotce: Čas nadešel!

Boje o Stanley Cup často generují nečekané hrdiny. Odpadlíky, které si kluby přehazovaly, aby je mohly bez pardonu vláčet po svých farmách. Ale v okamžiku nejvyšší nouze na mě musely vsadit. Nebylo zbytí, takové Colorado může vyprávět. Michaela Hutchinsona vrhlo pod reflektory zranění Philippa Grubauera i Pavla Francouze a 30letý Kanaďan obstál. I díky němu se Avalanche vyhrabali ze stavu 1:3 v sérii s Dallasem, z tající sněhové koule je zase Lavina. O postupujícím do konferenčního finále na Západě rozhodne sedmý duel, první v letošním play off.

Hutchinson, kterého Boston draftoval v roce 2008, působí v NHL od sezony 2013/14. Na první start ve vyřazovací části ale čekal dlouhých sedm let. Nervozita? Ale jděte. „O tom, že si zachytáte o Stanley Cup, sníte už jako malý kluk. Představujete si tu chvíli, když si hrajete s ostatními dětmi na hokejisty na dvorku. Nevím, proč by mi to měl zkazit nějaký stres,“ vyprávěl Hutchinson.

„Moje manželka je nervózní, dlouho jsme se neviděli, nemůže být na zápasech. Jeden nervózní člen rodiny myslím bohatě stačí.“

První minuty zapsal 190 centimetrů vysoký brankář proti Dallasu v utkání číslo 4, když střídal po pátém gólu Francouze. Chytil všechny tři střely, ale porážku 4:5 neodvrátil. O necelých 24 hodin později stanul v brance znovu a 31 lapenými puky podpořil vítězství 6:3. Za pět utkání padlo v této sérii 43 branek (Dallas 22, Colorado 21), což bylo druhé nejvyšší numero za posledních 24 let bojů o Stanley Cup. Více ofenzivní bylo jen prvních pět utkání v roce 2012, kdy Philadelphia a Pittsburgh vygenerovali v první rundě ještě o sedm gólů více.

Hutchinson ale odmítl na ofenzivní smršti dál participovat, v noci pustil jedinou střelu, předvedl 27 zákroků a po závěrečném klaksonu v Rogers Place přijímal gratulace po výhře 4:1. Byl jednoduše výborný, Radek Faksa by mohl vyprávět. Ještě za stavu 0:0 se Hutchinson, třetí hvězda duelu, výborně přesunul a kryl jeho dorážku do poloodkryté branky.

„Můj příběh je podobný jako u dalších hokejistů. Je to jen o tom být ve správný čas na správném místě. A využít svou šanci. Myslím si, že můj čas nadešel,“ usmál se na tiskové konferenci Hutchinson. Paradoxem je, že jeho sokem v brance soupeře byl bývalý parťák z farmy Bostonu v Providence Anton Khudobin (v utkání dvacet zákroků).

Druhé utkání v play off od první minuty v kariéře, druhá výhra. Klobouk dolů, na podobný výsledek dosáhla jen šestice brankářů. Jacques Plante, Robbie Moore, Frank Pietrangelo, Wade Flaherty, Manny Fernandez a Michael Leighton. Na Hutchinsona vyzrál jen superporduktivní bek Stars Miro Heiskanen (5+14 za 15 utkání). „Ta branka mě strašně štvala, byla laciná, mohli jste to vidět na mojí reakci. Ale řekl jsem si, že mě to musí nakopnout, že do konce zápasu je strašně času a že to otočíme,“ vyznal se ze svého rozpoložení po úvodní trefě ze závěru první periody Hutchinson.

Michael Hutchinson is the seventh goaltender in NHL playoff history to earn his first two career postseason wins in games when facing elimination, joining Jacques Plante, Robbie Moore, Frank Pietrangelo, Wade Flaherty, Manny Fernandez and Michael Leighton. #NHLStats #StanleyCup pic.twitter.com/LIU8AzEek4 — NHL Public Relations (@PR_NHL) September 3, 2020

Jak slíbil, tak učinil, do konce utkání svou klec zamknul. „Není jednoduché naskočit do série z pozice třetího gólmana,“ smekl před původně zamýšlenou trojkou Mikko Rantanen, autor gólu a jedné asistence. „Michael ale odchytal dva výborné zápasy, celý tým mu věří. Osobně jsem za něj moc rád.“

Hutchinson je zajímavý chlapík. Jako malý hošík lapal za Ontario Blues, kde sdílel kabinu třeba s Michalem Del Zottem, Alexem Pietrangelem, Johnem Tavaresem nebo Stevenem Stamkosem.

Kid wearing the pads is tonight's winning goalie for #Avs. Check out Michael Hutchinson's Ontario Blues teammates: Del Zotto (back left), Pietrangelo (2nd from left, back), Tavares (2nd from right, front row in front of pads), Stamkos (far right, 2nd row). Cool pic, stacked tm. pic.twitter.com/Vu7GS9I2BN — Mike Zeisberger (@Zeisberger) September 3, 2020

V sezoně 2016/17 vytlačil Ondřeje Pavelce z branky Winnnipegu, jednička Connor Hellebuyck lapala tehdy 56 utkání, Hutchinson 28 a Pavelec osm, dalších 18 pak český reprezentant přidal na farmě v Manitobě a po jalové sezoně si raději plácl s Rangers. Pak se ale Hutchinsonův progres zastavil, Jets se ho zbavili po následující sezoně (3 utkání, 3.26,90.7%) a poslali ho na Floridu. Turbulentní ročník 2018/19 odstartoval čtyřmi starty za Panthers, osmi na farmě ve Springfield Thunderbirds, následoval trejd do Toronta, ale nikoliv do prvního týmu, nýbrž na farmu k Marlies. Letošní sezonu už začal jako náhradník Frederika Andersena, pozici dvojky uzurpoval i díky tomu, že Michal Neuvirth vzdal svůj try-out kvůli chronickým bolestem v kyčlích.

Jako backup ale vyhořel, v 15 utkáních chytal se statistikami 3.66 a 88.6% úspěšnosti zákroků, a 24. února zamířil pod Skalisté hory do Denveru. V základní části zapsal jediný start, ale play off? To je jiná písnička.

Na Hutchinsona si v noci nepřišla ani nejproduktivnější útočná formace Dallasu ve složení Alexandr Radulov, Tyler Seguin a Jamie Benn, která po přílivu kanadských bodů ze začátku série ztratila elán.

„Jejich nejlepší hráči se prosazují, zatímco naši ne. Kluci, kteří by měli být v rozhodujících momentech série motory týmu, teď prostě nebodují. Dostávají čas na ledě i prostor v přesilovkách, který by měli využít, ale nedaří se jim to. V tom je náš problém,“ stěžoval si kouč Dallasu Rick Bowness na mizernou produktivitu svých ofenzivních hvězd v posledních zápasech.

Sedmý duel bez kapitána Landeskoga?

Kromě Hutchinsona s Rantanenem zářil také Nathan MacKinnon. Kanadský forvard bodoval počtrnácté v řadě od začátku play off a vyrovnal výkony Marka Messiera a Bobbyho Orra. Delší šňůru od startu bojů o Stanleyův pohár držel jen Bryan Trottier, kterému se to podařilo v roce 1981 v 18 duelech. MacKinnon zaznamenal v úvodních 14 zápasech play off neskutečných 25 bodů (9+16). Naposledy obdobný výkon (8+17) zvládl v roce 1993 Wayne Gretzky v dresu Los Angeles.

„Do rozhodujícího zápasu si musíme přenést věci, které fungovaly, a vyvarovat se chyb. V sedmých zápasech se mi zatím nedaří. Myslím, že jsem hrál dva a oba prohrál. Doufám, že se mi to podaří zlomit,“ řekl po utkání nejproduktivnější hráč letošního play off.

„Jsme v situaci, ve které jsme za stavu 1:3 na zápasy chtěli být. Tenhle tým se nikdy nevzdává. Věřím, že se nám povede práci dokončit až do úplného konce,“ dodal nejvytěžovanějí obránce Avalanche Cale Makar, který proti Stars v šestém utkání odbruslil 25 minut a 16 vteřin.

Avalanche přitom nejsou v jednoduché pozici. Během série se Stars přišli o Grubauera, následně pro zranění vypadl i jeho parťák Francouz, Hutchinsonovi kryl záda nezkušený Hunter Miska. A aby toho nebylo málo, šestý duel série nedohrál ani kapitán Gabriel Landeskog.

„Zranění k hokeji patří, určitě je nebudeme používat jako výmluvu,“ zdůraznil MacKinnon. „Čeká nás rozhodující zápas, na který se pokusíme co nejlépe připravit.“

„Jsme v bublině, krásné na tom je, že se můžeme soustředit jen na hokej. Uvidíme, co sedmé utkání přinese, těším se na to,“ zakončil povídání Hutchinson.

Sedmé utkání je na programu v noci z pátku na sobotu.

Michael Hutchinson: „I think a lot of hockey is being in the right place at the right time.“ pic.twitter.com/qiclD9bKRJ — Chris Johnston (@reporterchris) September 3, 2020

