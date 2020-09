Slzy, co nešly zastavit. Mladík mohl umřít, dojal i Lemieuxe. A je v balíku

Útočník Philadelphie Jakub Voráček v zápase play off proti New York Islanders • Reuters

Hokejisté Philadelphie porazili v Torontu i díky jedné asistenci českého útočníka Jakuba Voráčka New York Islanders 5:4 ve druhém prodloužení a vyrovnali stav série 2. kola play off NHL ve Východní konferenci na 3:3 na zápasy. • Reuters

"Snažil jsem se myslet pozitivně. Věděl jsem, že se vrátím na led, ale neměl jsem tušení, kdy to bude. Dnes se mi to splnilo a mohl jsem konečně naskočit po boku těchto skvělých kluků a oslavit důležitou výhru," uvedl Oskar Lindblom. • Profimedia.cz

Do sestavy Flyers se po úspěšném boji se vzácnou formou rakoviny kostí vrátil útočník Oskar Lindblom, který naskočil do zápasu po více než osmi měsících. • Profimedia.cz

Do sestavy Flyers se po úspěšném boji se vzácnou formou rakoviny kostí vrátil útočník Oskar Lindblom, který naskočil do zápasu po více než osmi měsících. • Koláž iSport.cz

Sedm měsíců se rval se vzácnou rakovinou. Docházel na chemoterapie, u zrcadla sledoval, jak mu mizí kdysi bujná hříva vlasů. Věřil, že ve 24 letech ještě nebude muset dát profesionálnímu hokeji sbohem. Švédský forvard Philadelphie Oskar Lindblom nejtěžší bitvu kariéry zvládl, v nočním šestém utkání proti Islanders hrál poprvé od 7. prosince. Třikrát pálil na branku, statistici mu naměřili icetime dlouhý 17 minut a 30 vteřin. A když ve druhém prodloužení puk konečně zapadl za záda Semjona Varlamova, mohl se pominout štěstím. On i Flyers ještě nemají po sezoně, podruhé utekli hrobníkovi z lopaty, o postupu do konferenčního finále Východní konference rozhodne sedmý duel.

„Těžko popsat, jak jsme na něho hrdí. Jeho návrat nám dodal spoustu energie. Celá kabina je šťastná z toho, že se po tak vážných problémech dokázal vrátit do hry,“ smekl Carter Hart, který k vyrovnání série přispěl 49 zákroky. „Nebyli jsme dojatí jen my, ale i celá střídačka Islanders stála a tleskala, strašně silný moment. Brečel jsem, nešlo to zastavit.“

Lindbloma katapultovala do sestavy absence Seana Couturiera s Joelem Farabeem. „Řekl jsem si, že teď je ten správný čas. Šel jsem za Oskarem a zeptal se ho, jak na tom je. Už z jeho pohledu jsem vycítil, že není o čem, že s ním mohu počítat. Skvělý mladý muž se vrátil, chtěl nám pomoci, a také to udělal,“ dodal kouč Alain Vigneault.

„Za 13 let v klubu jsem toho zažil nesčetně, v roce 2010 jsem hrál finále Stanley Cupu. Ale dnešek? Jednoznačně nejlepší den v mé kariéře,“ přitakal kapitán týmu Claude Giroux, jehož parta ukazuje neuvěřitelný morál. Za stavu 1:3 v sérii dokázala následující dva duely urvat v prodloužení.

„Snažil jsem se myslet pozitivně. Věděl jsem, že se vrátím na led, ale neměl jsem tušení, kdy to bude. Dnes se mi to splnilo a mohl jsem konečně naskočit po boku těchto skvělých kluků a oslavit důležitou výhru,“ dojímal se na tiskovce Lindblom.

Both teams give stick taps for Oskar Lindblom on the faceoff. 💜 #AnytimeAnywhere pic.twitter.com/AG3lAJraa4 — Here's Your Replay ⬇️ (@TheReplayGuy) September 3, 2020

Ale toto jest úplný konec nesmírně silného příběhu, pojďme na jeho začátek.

Pár dnů před Vánoci vyslalo vedení Flyers do světa smutnou zprávu. „Oskaru Lindblomovi byl diagnostikován Ewingův sarkom. Klub udělá všechno pro to, aby Oskara podpořil a pomohl mu zajistit nejlepší možnou péči a léčbu,“ uvedl v pátek 14. prosince generální manažer Chuck Fletcher.

Ewingův sarkom je forma rakoviny, která vzniká v kostech nebo v tkáních okolo nich. Notně ojedinělá, na milion obyvatel připadá jeden nemocný. Lindblom byl v té době společně s Travisem Konecnym s jedenácti góly nejlepším střelcem Philadelphie, hokej ale musel jít na třetí kolej. Začal boj o život, pravidelné docházení na chemoterapie, až 70% pacientů na toto onemocnění umírá.

Nejen spoluhráči, ale i zástupci dalších klubů na výraz solidarity začali nosit trička s nápisem „Oskar Strong“ a jeho číslem 23, ani excentrický P.K. Subban z New Jersey nebyl výjimkou. Lindblom v průběhu léčby zůstal pozitivní, docházel do Wells Fargo Center na domácí utkání, před zastavením soutěže kvůli pandemii koronaviru byl přítomný na duelu proti Bostonu (0:2), kterým pro Flyers skončila základní část. Povedená, Letci za 69 utkání udělali 89 bodů, na lepší cifru dosáhlo jen pět organizací.

„V té době mi volal Mario Lemieux, který s rakovinou také svedl úspěšný boj. Přál mi hodně síly, cítil jsem, že mu na mně opravdu záleží. A mluvil jsem i s dalšími kluky, kteří něčím podobným prošli, třeba se současným komentátorem NBC Sports Eddiem Olczykem, vítězem Stanley Cupu a majitelem tisícovky zápasů v NHL,“ přiznal Lindblom.

A warrior and a competitor — just two words that describe @oskarlindblom.



It's a time of celebration for the hockey world.



Welcome back, Oskar! 🧡🖤💜 #StanleyCup pic.twitter.com/w5B8L5Tka3 — NHL (@NHL) September 4, 2020

Krásné gesto Philadelphie za 198 milionů korun

23. června udělal rodák z Gävle velký krok pro návrat k profesionálnímu hokeji, s malou skupinou hráčů se sklouzl na ledě tréninkové areny Virtua Center Flyers Skate Zone. „Bože, jak nám tento pohled chyběl,“ tweetovali okamžitě zástupci Flyers a pod video z tréninku okamžitě začaly naskakovat tisíce gratulací a dojemných vzkazů. „Vidím světlo na konci tunelu. Nemohu si stěžovat, jiní lidé na tom byli mnohem hůř. Jsem rád za to, kde jsem teď,“ řekl v kabině přítomným novinářům vyčerpaný Lindblom. Na jeho tváři ale hrál velký úsměv. Vrátil se, zvládl odbruslit 40 minut.

Do sestavy Flyers se po úspěšném boji se vzácnou formou rakoviny kostí vrátil útočník Oskar Lindblom, který naskočil do zápasu po více než osmi měsících. • Foto Profimedia.cz

Šest a půl měsíce po mrazivé diagnóze Lindblom v Abramson Cancer Center v Pensylvánské nemocnici symbolicky zazvonil na zvonec. Stalo se tak po poslední plánované chemoterapii, přítomný personál hromově tleskal a dojatý Švéd s rouškou přes ústa padl do náruče své přítelkyně. „Nedá se popsat, jak se cítím, je to jako bych prožíval Vánoce, narozeniny a prázdniny v jeden okamžik. Těším se, až zase začnu naplno žít,“ řekl, když předával doktorům a sestřičkám na výraz díků svůj podepsaný dres.

Some amazing news! 🥰



Oskar Lindblom rings the bell to signal the end of his cancer treatment. 🧡🖤



🎥: @NHLFlyers pic.twitter.com/uPd6xU6psZ — Sportsnet (@Sportsnet) July 2, 2020

O dvacet dnů později, 22. července, Philadelphia podepsala se 138. hráčem draftu 2014 nový tříletý kontrakt na 9 milionů dolarů (198 milionů korun). „Naše organizace v Oskara věří z celého svého srdce. Naši hráči mu věří, hlavní trenér Alain Vigneault i jeho asistenti mu věří. A ani o mně nemůže být pochyb, jsem jeho obrovským fanouškem. Prošel si temnotou, ale dokázal se vrátit. A já doufám, že toto je nejmenší smlouva, kterou u nás podepíše,“ nechal se slyšet GM Fletcher.

„Je to pekelný hráč, naprostá špička, a úžasný kluk. Myslel jsem na něj po celou dobu, kdy s námi nemohl být,“ přiznal Matt Niskanen.

A pak už události nabraly rychlý spád. Lindblom byl překvapivě dopsán na jednatřicetičlennou soupisku Flyers pro dohrání sezony, když se v Torontu zúčastnil po příletu ze Švédska prvního tréninku, celý tým poklekl a klepal hokejkami o led. „Být zase s týmem je ten nejlepší lék, který můžu užívat. Nemůžu se dočkat chvíle, kdy s nimi zase vyjedu do utkání.“ Vytoužená chvíle nastala 30. srpna, když si vyzkoušel rozbruslení před čtvrtou bitvou s Islanders.

„Jen to, že jsme ho v bublině mohli vídat na společných mítincích a jídlech, mělo na nás skvělý vliv. Prošel si strašnými věcmi, ale ukázal, jak silným je člověkem. Díky němu si všichni mnohem více vážíme toho, co máme,“ řekl Sean Couturier.

Kruh se uzavřel v noci. Na obří světelné tabuli blikal nápis „Welcome back, Oskar!“ a v potemnělé Scotiabank Areně stál na modré čáře hrdina našeho příběhu. V očích se mu leskly slzy, na hlavě nemá stále jediný vlas. Ale dokázal to, vrátil se. Ukázal cestu dalším sportovcům, kteří s rakovinou bojují. „Je to skvělý den pro hokej na celém světě. Zázrak, neuvěřitelný silný příběh. Oscar Lindblom je zpět a vyjede do svého prvního utkání po více než osm měsíců dlouhé pauze,“ rozplývali se komentátoři TV přenosu, aby o více než tři hodiny později málem spadli ze židle při vítězném gólu Provorova z 95. minuty.

Flyers žijí, Oskar Lindblom zase hraje hokej, který miluje. Sedmý duel je na programu v noci ze soboty na neděli.

VIDEO: Podívejte se na vítězný gól Ivana Provorova, kterým vystřelil Flyers sedmý zápas