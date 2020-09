Největší zářez Stanley Cupu. Haška museli držet spoluhráči, šéf NHL utekl

Zblízka vyrovnal bekhendem Joe Pavelski, který se v letošním play off trefil už podeváté. Gól vstřelil i s přispěním teče blokujícího Natea Schmidta, od jehož hokejky se puk nečekaně vznesl do vzduchu nad lapačku Robina Lehnera. • profimedia.cz

Pamatujete si „ponaganskou“ sezonu 1998/99? Poprvé se v NHL představil Nashville na soupisce s Tomášem Vokounem a Jan Vopatem, 82 utkání přetavil v zisk 63 bodů, horší byly jen tři mančafty. Obě konference se rozdělily na tři divize a suverénem základní části se stal Dallas, jehož spanilé tažení pokračovalo i v play off.

Parta okolo Mikea Modana, Bretta Hulla či Jere Lehtinena odklidila při cestě do finále postupně Edmonton (4:0), St. Louis (4:2) a v úžasné sedmizápasové bitvě i Colorado. S Avalanche ztráceli Stars v sérii 2:3 na duely, ale v následujících dvou střetnutích dovolili svému soupeři jen dva góly.

Jejich finálový sok všechny překvapil. Buffalo obsadilo ve Východní konferenci až sedmé místo, ze všech 16 účastníků play off mělo horší útok jen San Jose. V brance ale mělo Dominika Haška, olympijského vítěze a v té době čtyřnásobného vítěze Vezina Trophy pro nejlepšího maskovaného muže NHL. Cestou do historicky druhého finále Stanley Cupu, první účast se datovala do roku 1975, ztratili Sabres jen tři zápasy: 4:0 proti Carolině, 4:2 s Bostonem, 4:1 proti Torontu. "Dominátor" za 15 utkání inkasoval 36 branek.

"Ani při obrovské radosti, která zavládla v naší kabině, jsme úspěch nepřeceňovali. Do autobusu jsme si přinesli pár piv a další pití. Věděli jsme, že v Buffalu propukly první oslavy. Po 25 letech bude město hostit zápasy o Stanleyův pohár. Fanoušci se postavili do fronty ještě ten večer, když jsme počtvrté porazili Maple Leafs, druhý den ráno zmizely za deset minut všechny lístky z pokladen," popsal Hašek tehdejší náladu ve městě poblíž Niagarských vodopádů v knize Chytám svůj život.

"Na kanadsko-amerických hranicích nás přišel jako vždy zkontrolovat celník Spojených států. Obvykle prochází autobusem a s přísným výrazem kontroluje víza a zelené karty. Tentokrát proletěl uličkou, s každým se poplácával a dával najevo bujaré veselí z naší výhry. Když dospěl dozadu, pořádně jsme ho zlili sprškou piva. Jeho radost to nezmenšilo, spíš naopak," popsal Hašek a vypíchnul i důvody, proč byl jeho mančaft úspěšný.

"V žádné ze všech tří sérií jsme se nemuseli spoléhat jen na jednoho hráče. Všechny čtyři útoky dokázaly rozhodnout zápas a soupeř nemohl vědět, kdo to bude zrovna ten večer. Dobře jsme bruslili a ve většině zápasů jsme prokázali tvrdost i odolnost v soubojích. Tabulku bodyčeků a srážek v play off vedlo pět kluků od nás: 1. Rasmussen 63 hitů, 2. McKee, 3. Varaďa, 4. Žitnik a 5. Šmehlík. Zbytek NHL za touhle pětkou zaostával. To byla vizitka našeho týmu před finále - dávali jsme do hry všechno."

Hořká pointa finále

Celá NHL se na finálovou sérii těšila. Doufalo se, že to bude jiná bitva, než v předchozích čtyřech letech, kdy vítězný tým zdemoloval svého finálového soupeře hladce 4:0 na zápasy. A média hodně řešila i obsazení brankoviště. Aby ne, stáli proti sobě dva bývalí spoluhráči z Chicaga - Ed Belfour a Hašek.

Hned první utkání nabídlo ohromnou bitvu, kterou až v prodloužení rozsekl ve prospěch Sabres Jason Woolley. Druhé střetnuté ovládl Dallas 4:2 a lítý souboj Belfoura s Haškem pokračoval dál. V následujících třech utkáních nepadly ani jednou více než tři branky (2:1, 1:2, 0:2 z pohledu Buffala) a Marine Midland Arena byla 19. června 1999 zvědavá, zda jejich miláčci dokážou v šestém utkání odvrátit matchball soupeře.

Po pěti třetinách svítilo na světelné tabuli skóre 1:1. "Po 114 minutách hry vystřelil švihem Lehtinen přímo mezi betony. Nemohl jsme za nic ten puk chytit, jen jsem ho vyrazil před sebe, a než jsem ho stačil přikrýt lapačkou, byl u mě Brett Hull. Jeho dorážku jsem chytil, ale pořád jsem neměl puk pod kontrolou. To už k nám dojížděl Brian Holzinger, který mohl puk zamést nebo Hulla povalit, ale o v časové tísni skočil mezi nás a kotouč v pádu minul. Puk se odrazil na Hullovu hokejku - a Brett znovu zblízka vystřelil - gól!!! Obrovská radost Dallasu. Jedu na střídačku, naštvaný na sebe, na kluky, kteří tam byli se mnou. Jak jsme to mohli dopustit, bzučelo mi v hlavě," popsal Hašek v knížce rozhodující trefu.

Opakovaný záběr ukázal, že brusle Bretta Hulla byla v době dorážky v brankovišti. • Foto Twitter.com

18 595 fanoušků v areně se ponořilo do smutku, ticho rozřezávaly jen radostné výkřiky hokejistů Stars. Sabres rychle potřásli soupeři rukama, pochválili je za výbornou sérii. A zmizeli do kabiny. Když si Hašek sundával betony, slyšel svého kouče, jak se s někým hádá. "Dyť ten gól byl neregulérní, Hull stál v brankovišti," křičel prý Lindy Ruff.

"Cože, nemohl jsem tomu uvěřit. Šel jsem se podívat na video a viděl, jak to opravdu bylo. Chtěl jsem se okamžitě vrátit na led. Kdybych byl ještě na střídačce, vyhnal bych z ledu všechny reportéry a ten zápas by se musel dohrát. Ale došlo mi, že už nic nezmůžu. Nikdy bych nevěřil, že můžeme prohrát takovým způsobem. Že se na to videorozhodčí vykašle jen kvůli tomu, že už je půl druhé ráno a chce se mu spát. A pokazí nám tři měsíce dřiny. To je neodpustitelné. Celou sezonu se tyhle situace posuzovaly stejně, o žádné změně pravidla nám nikdo nic neřekl. Vedení NHL přišlo s nějakými dodatečnými výklady, ale to už jsme brali jako výmluvy. Mrzelo mě, že jsme tu naši příležitost nedovedli do konce," citoval v knížce Chytám svůj život Haškovy myšlenky autor Robert Záruba.

V roce 1999 Stanley Cup nikdo nevyhrál

"Už se rozhodně oblékat nebudu. Co se stalo, stalo se, pokud je tam nějaká kontroverze, je to špatné, mrzí mě to. Buffalo jistě je naštvané, ale já mám po sezoně. Stanley Cup je náš a to je jediné, na čem záleží," nechal se v kabině hostů slyšet šampaňským smáčený veterán sestavy Stars Guy Carbonneau.

VIDEO: Detailní rozbor vítězné trefy Bretta Hulla

Haškův spoluhráč Joe Juneau volil ještě ostřejší slova než brankář Šavlí. "Věřím, že rok 1999 si bude každý pamatovat jako sezonu, kde Stanley Cup nebyl vyhrán. Gól, který finále rozhodl, nebyl regulérní gól. Dallas skočil na led, začali slavit a rozhodčí se jednoduše báli celou tu euforii zastavit."

Šéf rozhodčích NHL Bryan Lewis po zápase prohlásil, že branka byla přezkoumána, ostatně jako všechny góly v ročníku, a Hull celou dobu měl puk pod kontrolou, navzdory Haškovým zákrokům. Proto gól platil, přestože jedna Hullova brusle byla v brankovišti dříve než kotouč. Komisonář Gary Bettman, který byl na hale samozřejmě osobně přítomen, dal úseku sudích za pravdu.

"Potkal jsem ho na chodbě a chtěl jsem, aby mi odpověděl, proč to nebylo přezkoumáno u videa. Neřekl nic, jen se otočil zády a spěšně odkráčel. Normálně přede mnou utekl. Vypadal, že ví, že to je sporná situace a neměl na to žádnou odpověď. Viděli jsme záznam, všichni ho viděli, neměl to být gól. Je to pro mě dodnes noční můra," přiznal kouč poražených Lindy Ruff.

Hašek ale sportovně přiznal, že si Dallas svůj první Stanley Cup zasloužil. "Nechci snižovat to, co dokázali. Hráli výborně a nemohli za to, že jim uznali takový vítězný gól. Modana a Hulla nezastavila ani zranění, Nieuwendyk podal skvělý výkon, Eddie Belfour chytal výborně, i když mu to ulehčila skvělá obrana. Conn Smythe Trophy bych rozdělil mezi dva beky: Sergeje Zubova, dirigenta obrany, rozehrávače s úžasnou technikou, a Deriana Hatchera, respektovaného brusiče a zároveň obratného bruslaře, kterého nebylo možné obejít."

Řečí statistik Hašek i Belfour zakončili play off s fantastickým průměrem pod dvě branky na utkání (1.77 a 1.67) a úspěšností zákroků nad 93%, cenu pro nejužitečnějšího hráče play off získal Nieuwendyk. V následující sezoně se Dallas do finále Stanley Cupu vrátil a prohrál s New Jersey 2:4 na utkání, Buffalu vystavila stopku už v prvním kole Philadelphia (1:4).

Aktuálně se Sabres topí v devět let dlouhé sérii bez účasti v play off, kdežto Dallas může snít o návratu na trůn. Bude úspěšný? První finále proti Lightning je na programu dnes v noci.