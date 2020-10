Palát slaví Stanley Cup: Chtěl bych ho přivést. A koho políbil Kučerov?

Válel v prvním útoku Tampy, nastřílel v play off 11 gólů. Ve 29 letech zvedl Ondřej Palát nad hlavu Stanley Cup. Nejlepší hokejový zážitek? Bez debat. A další emoce přicházejí teď při oslavách. „Hrozně bych si přál přivést pohár domů,“ říká. Ale moc to nevypadá, že by se stříbrný krasavec podíval do Frýdku-Místku. Útočník Tampy vyprávěl o oslavách, koho políbil Kučerov a taky o budoucnosti vítězné party. Chápe, že přijdou výměny.

Modré triko „Party in the Bay“ na sobě už Ondřej Palát neměl. Usedl do židle. Vlastně byste na něm ani nepoznali, že tři dny slavil Stanley Cup, vypadal svěží a půl hodiny odpovídal na otázky novinářů, až všechny došly. Když se jeden slovenský žurnalista ptal na jeho parťáka Erika Černáka, se kterým se zatím nedaří spojit, hned se usmál: „No, to se k němu teď ještě nedostanete.“ Party pokračuje!

Při oslavách kolikrát přijdou bláznivé nápady. Prohlédl jste se už? Nemáte na sobě nějaké nečekané tetování?

(usměje se) „Nemám. Zatím žádné tetování neproběhlo. Pár kluků nějaké modřiny teda asi mít bude, ale o tom bych asi neměl mluvit. Pár bláznivých věcí tam bylo. Všichni si to užíváme a mladí kluci jsou mladí kluci, ti si to užívají víc. Mně je tedy pořád 29 let, ale už to taky tak nezvládáte, jako když vám je 20.“

Není vlastně těžší přežít oslavy, než porazit čtyřikrát Dallas?

„No, série byla hodně náročná. Teď si všechno užíváme naplno. A je to paráda! Ale na rovinu se těším, až budeme mít zase už trochu klid.“ (usměje se)

Místo klasické jízdy městem v autobuse se v Tampě konala velká vyjížďka s pohárem na člunech. Byl to netradiční zážitek i pro vás?

„Hodně, tohle tady ještě nikdo neudělal, ani kluci před námi, kteří v Tampě vyhráli v roce 2004. Byli jsme po skupinkách na lodích, fanoušci byli kolem na břehu, na mostech... Za mě pecka a nádherná atmosféra.“

Kdo je vlastně největším tahounem oslav?

„Patrick Maroon, který vyhrál podruhé za sebou. No ale třeba i Nikita Kučerov pak při oslavě na stadionu políbil majitele klubu Jeffa Vinika... Bylo to velký a neskutečný.“

Je vůbec reálné, aby se Stanley Cup objevil v Česku?

„Oficiálně zatím nevíme nic. Někdo jenom říkal, že zůstane v Tampě. Ale každý samozřejmě doufá, že se situace změní a jak to bylo v minulých letech, bude pohár cestovat za hráči. Chtěl bych ho mít taky doma.“

Je velká změna, že jste zase zpátky a nevidíte jen samé vousaté chlapy v bublině? Zavření jste byli přes 60 dní, to zní až šíleně.

„Taky to nebylo nejjednodušší. Začínali jsme v Torontu, kde to bylo super, měli jsme všechno, co potřebujete. Mohli jsme se projít na vedlejší fotbalový stadion, kde jste si mohli zahrát. Byl tam bar, restaurace, v hotelu tenisové kurty. Tam to bylo v pohodě.“

V Edmontonu už pak ne?

„Bylo to jiné, Edmonton je trochu menší, město není jak Toronto. Hotel jsme měli krásný, ale venku tam byl jen malý dvorek, kam jsme mohli zajít na kafe a to bylo všechno. Hotel byl pak i rovnou propojený s hokejovou halou. Ale zase jsme si tam s klukama udělali pohodu, máme skvělou partu.“

Hodně se mluvilo o tom, jak to není ono hrát bez lidí. Necítili jste se divně, že dostáváte pohár, kroužíte s ním po ledě a díváte se jen na prázdná místa v hale?

„S fanouškama jsem to ještě nezažil, hrozně jsme chtěli vyhrát, tak se mi to líbilo i bez nich. (usměje se) Ale jasně, když máte plnou halu, je to trochu něco jiného, určitě je tam víc emocí, radost všude kolem vás. Na druhou stranu, když získáte Stanley Cup, nebo dáte gól, slavíte ho stejně, máte kolem sebe partu lidí, které máte rád, svoje spoluhráče. Řvete po sobě radostí, fandíte si, jak zvedáte Stanley Cup.“

Dochází už, jaká je dřina vyhrát Stanley Cup, nebo teď je pořád všechno hlavně velký mejdan?

„Byly to teď hodně náročné tři dny, moc jsme toho nenaspali. (usměje se) A to další dojde asi až v příštích dnech, až bude větší klid. Dřina to byla každopádně velká, hrozně těžké play off.“

Vyměněný můžu být i já. Je to byznys

Tampa je favorit prakticky každý rok. Napadá vás, v čem je tenhle tým lepší než ty minulé, že teď jste zvládli dojít až nahoru?

„Můj pocit je, že jsme hráli trochu lépe jako tým, hráli jsme lépe z obrany. Nespoléhali jsme tolik jen naše gólmany, jako v roce 2015 na Bishopa, nebo na Vasilevského v těch posledních letech. Pořád nám k tomu zůstalo, že umíme dávat góly.“

Jaká série byla v celém play off vlastně nejtěžší?

„S Dallasem to ve finále bylo hodně těžké finále, vletěli na nás, první zápas vyhráli. Ale třeba i první kolo s Columbusem bylo dost náročné. Všude najdete něco, s čím jsme se museli vypořádat, vždycky na nás čekal jiný styl hry.“

Právě, ptal jsem se kvůli té zkušenosti z minulé sezony. Tampa byla jasný favorit, Columbus vás ale zničil svojí fyzickou hrou, vyhrál 4:0 na zápasy. Každý byl zvědavý, jestli se něco takového nebude opakovat. S psychikou to necvičilo?

„Myslím, že všichni jsme tu starou zkušenost v hlavě měli. Nechci říct, že bychom byli nervózní, to ne. Ale mysleli jsme na to. Já se třeba těšil, že jim to můžeme vrátit. Podle mě z nás všechno spadlo v prvním zápase, kdy Point dal gól v pátém prodloužení. Hrozně nám pomohlo, že jsme vyhráli tak důležitý zápas, tahle série nám hodně pomohla.“

Je reálné, aby v době platových stropů Tampa nastartovala dynastii?

„Moc bych si to přál, doufám, že se to povede. Ale náš generální manažer je v těžké pozici, máme hráče, kterým končí smlouvy, bude muset asi udělat nějaké trejdy, abychom se vešli do platového stropu. Tampa má výborné mladé kluky, doufám, že nám pomůže i tohle vítězství, získali jsme zkušenost, jak vyhrát a že ještě hodně dlouho budeme dobrým týmem.“

Trh s volnými hráči se otevře už 9. října. Nemáte strach, že může klidně generální manažer i při oslavách zavolat a oznámit, že děkuje, ale sorry, pro dobro organizace se musel udělat trejd a končíte?

„Je to byznys, prakticky každému se to může stát. Všichni chápeme, jak to chodí, v každém sportu je tohle na denním pořádku. Někdo vyměněný asi bude, můžu to být já, může to být Johnson, může to být kdokoliv. S tím se nedá nic dělat, život by běžel dál.“