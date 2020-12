Pastrňák o kyčli i zavařeném počítači: Musím se hlídat, abych nepřibral

David Pastrňák se už připojil k Bostonu a odcestoval s ním do Toronta • Twitter.com/NHLBruins

Aby fotografie byly pestřejší, bere si tričko s logem Bostonu. Hrdého klubu, s nímž je smluvně svázaný ještě na další čtyři roky. Ale kdo ví, třeba to bude manželství na celou kariéru. • Michal Beránek (Sport)

Pro něj je tahle doba vážně utrpení. On, sportovní živel a všeuměl, který nevydrží chvíli v klidu, se musel obrnit trpělivostí. Po zářijové operaci kyčle hokejový kanonýr David Pastrňák poctivě rehabilituje, další aktivity omezil COVID-19. A co víc, zavařil počítač, takže ani Fortnite teď nemůže mastit. „Ale věřím, že to nejhorší mám za sebou. Aspoň že jsem dostal zelenou na golf,“ říká hvězda Bruins pro iSport Premium. Kdy by se mohl vrátit na led, jaké má zprávy z Bostonu a jak budou s Davidem Krejčím vybírat parťáka místo Toreyho Kruga? V prémiové části článku najdete podrobnosti o operaci od agenta Aleše Volka.

V minulých týdnech na rozhovor neměl moc náladu. Kdo ho zná, pochopí, protože tenhle milovník sportu byl rozmrzelý, zavřený doma. Kyčel ani opatření kvůli pandemii moc rozptýlení nepřinášely. „Někdy to byla fakt nuda,“ popisuje 24letý útočník Bostonu a držitel Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce minulé sezony, jenž sám neví, kdy se nový ročník NHL rozjede.

Co teď už můžete dělat?

„Zažívám něco jiného, nového. Je pravda, že takovou přípravu jsem předtím nezažil, jsem ve fázi dlouhé rekonvalescence. Není to moc příjemné, do toho covid, nikdo neví, kdy sezona začne a v jaké podobě.“

Takže nejistota vás drtí...

„To jo, ale nechci na to moc myslet. Hlavně se soustředím na sebe. Kvůli kyčli dělám nové věci. Přípravu, na kterou jsem byl zvyklý, jsem musel změnit oproti minulým rokům.“

Jak tedy probíhá?

„Je to asi dvanáctý týden po operaci, minulý víkend jsem poprvé dostal svolení si zahrát golf. Konečně aspoň něco! Byl jsem úplně nadržený, okamžitě jsem vypálil a šel si zahrát. Teď už normálně cvičím u fyzioterapeuta Martina Janouška, se svým kondičním trenérem Alešem Pařezem jsem taky v kontaktu, ale kyčel mi toho zatím moc nedovolí. Takže ta hlavní náplň je fyzio... Každý týden se trénink zvyšuje, dělám především s vlastní vahou a tělem. Je to nové, ale musím říct, že mě to baví.“

Ale stejně se cítíte nevybitý, že?

„No to mi povídejte... Ale zranění bohužel k hokeji patří, nejsem první ani poslední, kdo si tím musí projít.“

Navíc COVID-19 omezil další aktivity.

„No právě. Zase na druhé straně je třeba to brát i tak, že všechno špatný je k něčemu dobrý. Takže je paradoxně dobře, že jsem v téhle složité době zraněný, protože si vůbec nedovedu představit, jak bych se jinak připravoval. Vůbec zdravým klukům nezávidím. Ta nejistota musí být hrozná. Já teď rehabilituju, mám pevně daný režim. Hlavním cílem je, aby se kyčel zahojila. Víc neřeším. Oni to mají horší.“

Je nejistota mezi hokejisty velké téma?

„Jo, občas se o tom bavíme. Kluci to mají rozhozený totálně. Když to vezmu ze svého pohledu, tak za ty roky jsem si najel na režim. Po sezoně pět týdnů volno, pak měsíc začnu lehce v posilovně, druhý měsíc přidávám led. A všechno se zintenzivňuje. Vyhovuje mi to. Ale takhle? Nikdo neví, co bude.“

Zdálo se, že se nový ročník NHL má rozběhnout v lednu, ale podle nejnovějších informací to nevypadá.

„Vím, že něco oznámil šéf ligy Gary Bettman, ale popravdě to moc nesleduju, navíc je mi to stejně jedno. Soustředím se na rehabilitaci, víc s tím stejně nezmůžu.“

Pokud rekonvalescence půjde podle plánu, kdy byste mohl naskočit do zápasů?

„Před operací a chvíli po ní mi říkali,