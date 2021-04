Rangers táhne moderní bek Fox. Mladou hvězdu obdivuje i legenda Leetch

Současný poradce New York Rangers a někdejší výjimečný obránce Brian Leetch přiznal jednu perličku. Když klub získal Adama Foxe z Caroliny, blikla mu na mobilu zpráva: „Jeden člověk, který má velké zkušenosti, mi napsal, že tohle by mohl být jeden z nejlepších obchodů, jaké jsme udělali,“ prozradil v rozhovoru pro The Athletic.

Člověk, kterého Leetch nejmenoval, se trefil. Rangers se v roce 2019 povedl skvělý trejd. V roce 2016 Foxe draftovalo Calgary, ovšem jako prospect byl součástí velké výměny s Carolinou. V tu chvíli nastal problém, člen univerzitního týmu Harvardu nechtěl s Hurricanes podepsat smlouvu, cukal se.

Takže přispěchali Rangers s nabídkou, že za dvě volby v draftu (2. kolo 2019 a 2020) ho berou. Vznikla dohoda, díky které tým z New Yorku získal možná budoucího vítěze trofeje pro nejlepšího obránce NHL. Pikantní na tom byl i fakt, že obránce vyrůstal ve vesničce Jericho na Long Islandu a Rangers vždycky fandil, takže svým trucem dosáhl splnění snu.

PRODUKTIVITA OBRÁNCŮ NHL 1. Victor Hedman (Tampa)

33 (6+27) 2. Tyson Barrie (Edmonton)

32 (5+27) 3. Adam Fox (Rangers)

30 (4+26) 4. John Carlson (Washington)

29 (7+22) 5. Quinn Hughes (Vancouver)

28 (2+26)

Fox teď hraje NHL druhým rokem, v první sezoně se líbil, teď vyloženě nadchnul. Aktuálně je třetím nejproduktivnějším zadákem celé NHL. Leetch funguje v klubu jako poradce a samozřejmě se jeho zkušené oko nejvíc věnuje obráncům. Foxovi po zápasech píše své reporty, kde často chválí. „Sleduji všechno kritickým pohledem. Dívám se na tým, jak se vrátíme do play off a časem vyhrajeme Stanley Cup. Ale když se dívám na něj, stává se ze mě fanoušek. Vás zkrátka musí bavit, když vidíte, co na ledě dělá,“ přiznal pro The Athletic.

Fox vás ohromí, s jakým klidem a jakou pravidelností zvládá krátké nahrávky pod tlakem, jak dovede dostat puk k útočníkům. Jednu chvíli byli v NHL vynášeni do nebes obránci jako Erik Karlsson, Miro Heiskanen nebo John Klingberg. U všech jste si museli zvyknout na jeden podstatný detail. Slovo obránce je u nich spíš jen, aby se neřeklo. Riskují, v defenzivě jsou často dost mizerní a nedůslední. Jejich přínos spočívá v tom, že mají udělat přečíslení, vymyslet víc šancí než bude mít soupeř proti nim. Což třeba u Karlssona už moc nevychází.

Fox je jiný, silný na obou koncích kluziště. Hraje přesilovky i oslabení, vidíte, jak předvídá. Situace řeší s klidem, jako kdyby ho řídil někdo z tribuny a z nadhledu viděl celou hru a její mezery. Leetch mluví o vysokém hokejovém IQ: „To se nemáte šanci naučit, ale v jedné věci výhodu máte, díky tomu se rychle dovedete poučit z vlastních chyb. Vaše schopnosti pro vás znamenají víc času na ledě, takže se i učíte rychleji.“ Fox se posouvá opravdu hodně rychle.

Proto i fanoušci Rangers vzpomínají na Leetchovu éru. On byl ve staré době možná o něco lehkomyslnější, hladovější po gólech, ovšem bránit zvládal. V hokejových instinktech si jsou s Foxem hodně podobní. Když vidíte, jak teď obránce kombinuje s Panarinem, vzpomenete si na předávky Leetche s Markem Messierem. Člen Síně slávy měl v New Yorku vedle sebe defenzivní bestii Jeffa Beukebooma, současný klenot klubu zase nastupuje v páru s Ryanem Lindgrenem, jenž se rovněž profi luje jako expert na zamykání vrat před brankářem.

Velké věci předvádí třiadvacetiletý bek každý zápas. Třeba při přesilovce proti Carolině projel celé hřiště a zavěsil, naposledy proti Washingtonu skóroval zase. Klub v něm má hráče, který může dělat přes 80 bodů za sezonu, což jako poslední obránci zvládli v roce 1996 Brian Leetch s Rayem Bourquem.

