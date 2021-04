Lehner: Při očkování nám lhali, že se restrikce rozvolní. NHL to odmítá

Robin Lehner odchytal 16 z 20 zápasů Golden Knights v dohrávce NHL a pomohl jim k postupu do semifinále play off. • profimedia.cz

Lehner trpí bipolární poruchou, která se vyznačuje prudkými změnami nálad. Pacient je ve stavu velkého nadšení a rázem skončí v hluboké depresi. Pro web The Athletic kdysi přiznal, že svou chorobu opakovaně řešil alkoholem a dokonce si chtěl sáhnout na život. Nyní má obavy o mentální zdraví hráčů v NHL, ale i lidí obecně. Má za to, že tento aspekt společnost podceňuje.

Lehner si myslí, že covid protokoly NHL se měly po očkování hráčů rozvolnit. „Bojí se toho, že již naočkované týmy budou mít díky uvolnění pravidel lepší pozici. Staví soutěžní výhodu nad lidské životy. To není správné,“ posteskl si po zápase, který Vegas vyhrálo nad San Jose 5:2. Sharks sice po gólu Tomáše Hertla vedli 2:1, ale Golden Knights dokázali dvěma trefami ve druhé a dvěma ve třetí třetině duel otočit. Díky vítězství si navíc s předstihem zajistili postup do play off, v němž nechyběli ani jednou od nástupu do ligy v roce 2017. Ale Lehner, jenž v týmu působí teprve druhou sezonu, na tiskové konferenci řešil úplně jiné starosti.

„Chápu, že budu čelit kritice, ale musím to za sebe povědět,“ začal. „Vím, že lidé řeknou: ‚Vždyť jste milionáři , tak nebrečte. A co další lidé, kteří trpí?‘ I tohle nás zajímá!“ pokračoval. „Když vlády a korporace staví něco nepodstatného, jako třeba NHL soutěžní výhodu, nad lidské životy, tak to není v pořádku.“

Poté popsal, jak probíhalo jeho jednání s lidmi z vedení soutěže a hráčské asociace. Ti mu prý měli sdělit, že dělají průzkum ve všech týmech, aby zjistili, kdo už je očkovaný a kdo ne. „Nehodlají pravidla měnit do té doby, dokud nebudou všechny týmy v očkování na stejné úrovni. To mě opravdu rozzuřilo,“ dodal Lehner s tím, že je mu jedno, jaké následky za svůj výlev ponese.

Poté se k situaci vrátil i na Twitteru, kde se omluval za některé výrazy. „Bylo chybou říct, že je to jako vězení,“ kál se. Za vším řečeným si nicméně stojí a v tweetu nadále své myšlenky rozvíjí. Zatímco u fanoušků na sociálních sítích většinou našel podporu a pochopení, NHL svým vyjádřením okamžitě odmítla, že by hráčům o rozvolňování covid protokolů lhala.

„Nikdo z ligy neříkal žádnému z hráčů ani klubu, že se pravidla pro očkované hráče budou rozvolňovat. Naopak jsme nedávno zopakovali, že je potřeba chovat se obezřetně před závěrečnou fází základní části a startem play off,“ řekl pro web nhl.com zástupce komisaře NHL Bill Daly. „Budeme nadále sledovat, jak se věci kolem očkování vyvinou. A když uznáme za vhodné, covid protokoly upravíme,“ doplnil Daly.

A v čem je vlastně u očkování hráčů NHL největší problém na rozdíl od dalších amerických soutěží? MLB i NBA své protokoly rozvolňují, protože očkování ve Spojených státech amerických dobře postupuje a týmy z těchto soutěží si už většinou vše potřebné zařídily. U NHL je však největší problém u sedmičky organizací, které působí v kanadské divizi. Ve státě na severní hranici s USA podle zpráv z médií totiž neprobíhá očkování zdaleka tak dobře. V rozlehlé zemi je to logisticky náročnější.

V letošní sezoně jsou nicméně všechny čtyři divize oddělené a v základní části se týmy nepotkávají s dalšími mimo tu svou. Přesto NHL před vrcholem šestapadesáti zápasového ročníku a především před startem play off nechce ke klubům přistupovat rozdílně a v covid protokolech ulevit jen některým.