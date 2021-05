Vrána zářil při obratu, blýskl se i Hronek. Dallas drží naději na play off

Detroit prohrával do 34. minuty 0:2, poté během 182 sekund otočil na 3:2. Kontaktní gól připravili v přesilové hře Hronek s Vránou, po jehož křížném pasu skóroval z levého kruhu Joe Veleno.

Vyrovnal Danny DeKeyser a Vrána završil obrat střelou z mezikruží. Český útočník vstřelil od výměny z Washingtonu sedm gólů v deseti utkáních. Výhru zpečetil v závěru Vladislav Naměstnikov při power play dvěma trefami do prázdné branky. U posledního gólu si Hronek připsal asistenci.

Hlavním strůjcem výhry Dallasu byl Joe Pavelski, který vstřelil dvě branky a na další dvě přihrál. Zkušený útočník v prostřední třetině zvýšil vedení týmu na 2:0 a 3:1, poté asistoval u dalších dvou branek.

Tampa už jen ve 49. minutě zkorigovala v přesilové hře na 2:5, když po Palátově přihrávce střílel do odkryté branky Alex Barre-Boulet. Loňský finalista si vítězstvím udržel naději na postup do play off, na Nashville snížil ztrátu na dva body. Oběma týmům zbývá odehrát do konce základní části dvě utkání.

Vaněček chytal potřetí za sebou, protože Ilja Samsonov je mimo hru kvůli covidovému protokolu. Český gólman inkasoval už ve druhé minutě, když po překvapivém odrazu od zadního mantinelu vznikl závar, ze kterého se prosadil Joel Farabee. Ještě v první třetině vyrovnal Daniel Sprong, který dal na místě zraněného Alexandra Ovečkina šestý gól za poslední dva týdny.

Zápas ve Washingtonu rozhodl Wada Allison, který dostal Philadelphii ve druhé třetině dvěma góly do trháku 3:1. Domácí T.J. Oshie snížil, ale při hře bez gólmana pojistil výhru Flyers Sean Couturier.

Columbus - Detroit

Góly Domácí: 01:43. Bayreuther, 27:48. Gerbe Hosté: 33:50. Veleno, 34:48. DeKeyser, 36:52. J. Vrána, 57:58. Naměstnikov, 59:12. Naměstnikov Sestavy Domácí: Kivlenieks (Merzlikins) – S. Jones (A), Del Zotto, Peeke, Gavrikov, Bayreuther, Harrington – Atkinson (A), Domi, Bjorkstrand – Bemström, Roslovic, Grigorenko – Laine, Stenlund, Foudy – Gerbe, MacInnis, Robinson. Hosté: Greiss (J. Bernier) – Hronek, Cholowski, Stecher, M. Staal, G. Lindström, DeKeyser (A) – Zadina, Rasmussen, J. Vrána – Filppula, Naměstnikov, Pánik – Gagner, Veleno, Smith – Bromé, Glendening (A), Helm. Rozhodčí Syvret, Morton – Kelly, Smith Stadion Nationwide Arena, Columbus Návštěva 4 402 diváků

Tampa Bay - Dallas

Góly Domácí: 31:11. Coleman, 48:29. Barre-Boulet Hosté: 05:50. Oleksiak, 25:17. Pavelski, 33:05. Pavelski, 39:45. Hintz, 43:49. Kiviranta Sestavy Domácí: McElhinney (Vasilevskij) – Černák, Hedman (A), D. Savard, McDonagh (A), Rutta, Sergačjov – Barre-Boulet, B. Point, Palát – T. Johnson, Cirelli, Killorn (A) – Coleman, Gourde, Goodrow – M. Joseph, Colton, Maroon. Hosté: Chudobin (Oettinger) – J. Klingberg (A), Lindell, Heiskanen, Oleksiak, Sekera, Hanley – Pavelski, Hintz, Kiviranta – Seguin, Ja. Benn (C), Robertson – Comeau (A), Dickinson, Cogliano – Gurjanov, Faksa, Kero. Rozhodčí L'Ecuyer, Luxmore – Tobias, Suchánek Stadion Amalie Arena, Tampa Návštěva 4 200 diváků

Washington - Philadelphia

Góly Domácí: 16:19. Sprong, 38:51. Oshie Hosté: 01:44. Farabee, 24:19. Allison, 34:45. Allison, 59:30. Couturier Sestavy Domácí: Vaněček (C. Anderson) – Carlson (A), Orlov, T. van Riemsdyk, Dillon, Chára, Jensen – Mantha, Bäckström, Sprong – Oshie (A), Eller, Sheary – T. Wilson, M. Raffl, Carr – Hathaway, Dowd, Hagelin. Hosté: Elliott (Lyon) – Sanheim, Provorov, Braun, P. Myers, Morin, York – Konecny, Couturier (A), Giroux (C) – Voráček, K. Hayes (A), Farabee – Aube-Kubel, Patrick, J. van Riemsdyk – Allison, Laughton, Lindblom. Rozhodčí Hebert, MacDougall – Nagy, Gibbons Stadion Capital One Arena, Washington Návštěva 2133 diváků

Minnesota - Anaheim

Góly Domácí: 08:06. V. Rask, 18:26. Sturm, 52:01. J. Eriksson Ek, 60:17. Kaprizov Hosté: 07:11. Comtois, 26:40. Henrique, 54:14. D. Grant Sestavy Domácí: Kähkönen (Talbot) – Spurgeon (C), Suter (A), Dumba, Brodin, Cole, Soucy – M. Foligno (A), J. Eriksson Ek, Greenway – Zuccarello, Hartman, Kaprizov – Ma. Johansson, Bonino, Fiala – V. Rask, Bjugstad, Sturm. Hosté: Gibson (R. Miller) – Ja. Larsson, Fowler (A), Drysdale, H. Fleury, Shattenkirk (A), Manson (A) – Terry, Zegras, Comtois – Heinen, Rakell, Steel – Carrick, Lundeström, Jones – Volkov, Henrique, D. Grant. Rozhodčí Hebert, Lee – Fournier, Galloway Stadion Xcel Energy Center, St. Paul Návštěva 3000 diváků

Las Vegas - St. Louis

Góly Domácí: 13:23. R. Smith, 39:52. Martinez, 46:52. N. Roy, 64:43. Marchessault Hosté: 18:08. R. O'Reilly, 34:34. Perron, 36:18. Schwartz Sestavy Domácí: Lehner (M.-A. Fleury) – Martinez, Pietrangelo (A), McNabb, Theodore, Hague, Whitecloud – Janmark, Stephenson, Mark Stone (C) – Marchessault, W. Karlsson, R. Smith (A) – Tuch, Krebs, N. Roy – W. Carrier, Kolesar. Hosté: Binnington (Husso) – Scandella, Faulk, Mikkola, Parayko (A), Walman, Bortuzzo – Sanford, R. O'Reilly (C), Perron – Schwartz, Bozak, B. Schenn (A) – Hoffman, Thomas, Kyrou – Clifford, Barbašev, MacEachern. Rozhodčí Kozari, Brenk – Baker, Rodi Stadion T-Mobile Arena, Las Vegas Návštěva 7 567 diváků

Los Angeles - Colorado

Góly Domácí: 02:12. Lemieux, 57:26. Vilardi Hosté: 05:49. Rantanen, 22:56. Jost, 30:02. Makar Sestavy Domácí: Petersen (Grosenick) – Doughty (A), M. Anderson, Roy, Björnfot, S. Walker, Määttä – A. Kempe, Kopitar (C), Iafallo – L. Andersson, Vilardi, T. Moore – Athanasiou, Byfield, Grundström – Wagner, Anderson-Dolan, Lemieux. Hosté: Grubauer (J. Johansson) – Makar, D. Toews (A), Timmins, Graves, MacDonald, Nemeth – Rantanen (A), Sherwood, Landeskog (C) – Burakovsky, Newhook, Kadri – Donskoi, Jost, Ničuškin – Compher, Bellemare, Söderberg. Rozhodčí Chmielewski, Lambert – Gawryletz, Knorr Stadion Staples Center, Los Angeles

San Jose - Arizona

Góly Domácí: 03:47. E. Karlsson, 23:30. Meier Hosté: 24:59. Söderström, 31:05. Garland, 44:53. Kessel, 49:57. Bunting Sestavy Domácí: Kořenář (M. Jones) – Burns (A), Ferraro, E. Karlsson, Knyžov, Vlasic, Pasichnuk – E. Kane, Hertl (A), Barabanov – Meier, Marleau (A), Balcers – Labanc, Gambrell, Leonard – Gregor, True, Čechovič. Hosté: Kuemper (Hill) – Söderström, Ekman-Larsson (C), Ljubuškin, Chychrun, Demers, Goligoski (A), Oesterle – Kessel, Dvorak, Keller – Garland, Pederson, Bunting – Fischer, Jeník, Brassard (A) – Hayden, Chaput. Rozhodčí StPierre, Rehman – Mills, Alphonso Stadion SAP Center, San Jose