Řeznický zákrok na Jaškina. Bude mimo hodně dlouho, bojí se kouč

Český útočník Dmitrij Jaškin utrpěl v sobotním utkání NHL zranění v dolní části těla a hokejistům Arizony bude delší dobu chybět. Po zápase to uvedl trenér Andre Tourigny. Jaškin, který se vrátil do sestavy po jednozápasové absenci, odstoupil z utkání v první třetině po střetu s Markem Borowieckim. Obránce Nashvillu ho zasáhl kolenem.

„Bude to na dlouho. Je to v dolní části těla, ale bude to opravdu dlouhá pauza,“ řekl kouč Arizony k Jaškinovu zranění.

Český útočník po drsném zákroku od Borowieckého dlouho ležel a z ledu mu musel pomoct lékařský tým. Mezitím se spoluhráči mstili. Jako první se na faulujícího hráče vrhl Antoine Roussel.

Osmadvacetiletý Jaškin se vrátil do NHL po dvou letech, během kterých zářil v KHL, kde se stal v minulé sezoně v dresu Dynama Moskva nejlepším střelcem. Bývalý útočník St. Louis a Washingtonu podepsal v létě roční smlouvu s Coyotes, ale v soutěži se mu zatím stejně jako celému týmu nedaří. Ve 12 zápasech si připsal jednu asistenci. Arizona je s třemi body z 15 utkání nejhorší v lize.