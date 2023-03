NHL ONLINE: Detroit proti Bostonu těží z chyb Čechů. Kubalík napálil tyč

Není to ani 24 hodin, co se hokejisté Bostonu a Detroitu rozcházeli na ledě TD Garden. Domácí Bruins slavili těsný skalp, nyní ovšem ztrácí v hale stejného soupeře. Red Wings s Kubalíkem a Zadinou vytěžili ztrátu Davida Pastrňáka na modré čáře a udeřili v oslabení. Podařilo se jim navíc zužitkovat i přesilovou hru po faulu Tomáše Noska. Dres Bostonu oblékají ještě Krejčí se Zachou. Ve druhé třetině Kubalík trefil tyčku, ale zatím ho to mrzet nemusí. Ještě v neděli startují svůj zápas v Pittsburghu newyorští Rangers s Filipem Chytilem, program následně pokračuje dalšími šesti duely. Sledujte je ONLINE na iSport.cz.