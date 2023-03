Randál v St. Louis, Vrána ohromil v přesilovkách, Binnington se rval

Gólman St. Louis Jordan Binnington dostal trest do konce utkání poté, co se pustil do svých soupeřů • ČTK / AP / Jeff Roberson

Pět zápasů a čtyři trefy do černého. Takovou bilanci si v současnosti hýčká Jakub Vrána na své nové adrese v St. Louis. Vzhledem ke skutečnosti, že se hojně spekuluje o tom, že angažmá ve státě Missouri může být jeho poslední opravdová šance, jak se udržet v NHL, pražský rodák příležitost chytil za správný konec.

Směrem dozadu sice pořád žádnou parádu nepředvádí, ale od toho on na ledě nikdy nebyl, i když mu tento nedostatek u některých koučů může lámat vaz, v St. Louis je zatím šéf střídačky na jeho straně.

„Vrána toho během roku nenahrál moc, potřebuje trochu víc času, ale je jasné, že nám může nabídnout rychlost, kreativitu, šikovnost v zakončení. Rozhodně je tam hodně potenciálu,“ mínil kouč Craig Berube ještě před duelem s Minnesotou.

Vránova salva proti Wild se vešla do první třetiny. Vše zmíněné jeho novým koučem potvrdil v přesilových hrách. Hlavně Vránův první gól, kdy převzal puk ve středním pásmu a marně jej chytali hostující „ornitologové“ i s brankářem Fleurym se stal jedním z hitů nočních highlightů.

O pár minut později se český křídelník prosadil rovněž v početní výhodě. Proskotačil k němu kotouč po vyhraném buly a Fleury mohl znovu lovit puk ze sítě. Vránovi stačily na využití přesilovky v tomto případě tři sekundy.

Kdekdo by mohl pronést, že Vrána je v suchu, mít na kontě 4 góly v 5 zápasech značí, že je zpátky. Jenže pozor! Vzpomenete si na Vránův začátek v Detroitu? Ve 4 utkáních se honosil bilancí 5+1, ale jednalo se jen o nečekaný začátek konce u Red Wings.

Po dvou zářezech s českým nádechem bylo Bluesmanům hej. Vedli 3:1 a zdálo se, že Enterprise Center zažije další z příjemných večerů. Jenže druhou třetinu Minnesota vyhrála 5:1 a zavelela k velkému obratu. Ten neustál gólman Binnington a nabídl divákům pohled spíše z minulého století či začátku nového milénia, kdy brankáři dávali volný průchod emocím více, než by bývalo zdrávo.

Domácímu strážci tří tyčí se nezamlouvalo, že po gólové trefě o něj zavadil Ryan Hartman, když projížděl kolem branky za oslavou ke spoluhráčům. Jistě rozhodla i frustrace z vývoje druhé periody a Binnington si dojel s Hartmanem vše vyřešit. Hezky postaru ručně. Neváhal ani Binningtonův protějšek Marc-Andre Fleury, který přejel téměř celou délku kluziště, aby se do výměny názorů zapojil. Jako ukázkoví krotitelé divé zvěře se ukázali čároví rozhodčí, kteří k sobě oba kohouty nepustili.

„Cítil jsem, že je to můj chlap a chtěl jsem klukům pomoct a postarat se o něj,“ pronesl v nadsázce po utkání Fleury, který byl v dobrém rozmaru. Za přejetí červené čáry inkasoval pouze menší dvouminutový trest a jeho Wild vyhráli 8:5.

To Binnington dopadl hůře. Musel se po incidentu, který vyvolal, pakovat do sprch. „Je škoda, že to nedopadlo a rozhodčí nás k sobě nepustili, byla to naše chvíle, i když k Fleurymu chovám respekt, protože je to legendární gólman. Když se rozhodne takhle jít do akce, vypovídá to o něm, že žije s týmem,“ vysekl soupeři poklonu Binnington.

V dalším zápase se St. Louis utká s Washingtonem, kde toho Jakub Vrána odehrál suverénně nejvíc v NHL. Potká se tedy i se starými známými v čele s Jevgenijem Kuzněcovem.

