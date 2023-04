NHL ONLINE: Nezastavuje! Pastrňák rozhodl prodloužení, chytá Vejmelka

Filip Chytil hraje v New Yorku Rangers • Reuters

Postupovou kartu do play off NHL si Boston s Davidem Pastrňákem zajistil s předstihem. Proto mohl český střelec ve hvězdné bitvě proti Torontu znovu posouvat individuální hranice. Svým 57. gólem rozhodl o výhře 2:1 v prodloužení. Vysokou nálož New Jersey proti Columbusu (8:1) zase ohlídal z branky Vítek Vaněček. K výprasku Senators v podobě 7:2 pro změnu na Floridě pomohl asistencí bek Radko Gudas. Ostatní krajané vyšli dosud bodově na prázdno, v brance Arizony se musí na ledě Seattlu otáčet Karel Vejmelka a proti Avs bojuje útočník San Jose Tomáš Hertl. Bohatý program ostatně v noci ze čtvrtka na pátek nabízí 14 utkání. Sledujte aktuální ONLINE přenosy i SESTŘIHY už dohraných duelů na iSport.cz.