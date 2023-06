Hokejový Haaland s českými kořeny. Muž, který je kombinací hvězd NHL

Leon Draisaitl se v play off stává ještě lepším

Leon Draisaitl se v play off stává ještě lepším • Foto ČTK / AP / JASON FRANSON

Jeho otec je rodákem z Karviné, on se však narodil v Německu, které i reprezentuje. Držitel Hart Memorial Trophy, Art Ross Trophy a Ted Lindsay Award z roku 2020. Německý démon, který ve stínu Connora McDavida září v barvách Edmontonu Oilers. Když přijde play off, rozhodující část sezony, jeho hvězdný kapitán se na něj může spolehnout. Týmové selhání je věc jiná, Leon Draisaitl je komplexní hvězdou NHL.

Leon Draisaitl se v play off stává ještě lepším • Foto Reuters

Hokejové IQ

„Efektivní v držení puku i pomocí dlouhé hole, drží si tak obránce od těla. Má skvělý výběr místa, umí si najet do prostoru, kde se obtížně brání, a odtud může rovnou zakončit nebo manévrovat. Špičkově vidí a čte hru. Výborný bruslař, často vypadá unaveně, ale je to klam - je rychlý. Má dobrou rovnováhu a stabilitu na bruslích, je hbitý, provádí rychlé změny směru. Přebruslí obránce zeširoka kolem mantinelu a natlačí se do brány.