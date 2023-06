Draft NHL ONLINE: Jednička je jasná, z Čechů se nejvíc řeší Šalé

Jasnou jedničku by měl mít letošní draft hokejové NHL v Nashvillu. Zástupci Chicaga sáhnou s jistotou po mimořádně talentovaném kanadském útočníkovi Connoru Bedardovi. Hned v úvodním kole by měl přijít na řadu i brněnský útočník Eduard Šalé. Draft začne v Bridgestone Areně ze středy na čtvrtek v 1:00 středoevropského času, 2. až 7. kolo se uskuteční od 17:00 SELČ. Sledujte ONLINE na iSport.cz.

Pořadí výběru na draftu NHL: 1. Chicago, 2. Anaheim, 3. Columbus, 4. San Jose, 5. Montreal, 6. Arizona, 7. Philadelphia, 8. Washington, 9. Detroit, 10. St. Louis, 11. Vancouver, 12. Arizona (od Ottawy), 13. Buffalo, 14. Pittsburgh, 15. Nashville, 16. Calgary, 17. Detroit (od New York Islanders přes Vancouver), 18. Winnipeg, 19. Chicago (od Tampy Bay), 20. Seattle, 21. Minnesota, 22. Philadelphia (od Los Angeles přes Columbus), 23. New York Rangers, 24. Nashville (od Edmontonu), 25. St. Louis (od Toronta), 26. San Jose (od New Jersey), 27. Colorado, 28. Toronto (od Bostonu přes Washington), 29. St. Louis (od Dallasu přes New York Rangers), 30. Carolina, 31. Montreal (od Floridy), 32. Vegas.