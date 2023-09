Voráček, Šmicer a Pavelec v unikátním trojrozhovoru: Jak dojít na vrchol?

Co jsou tři nejdůležitější faktory pro to, aby ses dostal do NHL nebo Premier League?

Voráček: „Sebevědomí, štěstí, pracovitost. A musí se to sejít dohromady.“

Šmicer: „Musíš mít talent. Vše ostatní se dá nadřít, natrénovat. Vyndal bych z toho štěstí. To přijde jen, když máš talent, fyzičku, pracovitost a k tomu sebevědomí, jak říká Kuba.“

Voráček: „To se ti to říká, tobě říkaj celej život Štístko.“

Dá se říci, kolik procent talentu a píle musíš mít?

Voráček: „U každého je to jinak. Jágr, McDavid, Pastrňák, Matthews mají spoustu talentu a k tomu ohromnou pracovitost. Stejně tak ve fotbale Ronaldo. Messi naopak podle mě má tolik talentu, že tomu ostatnímu nemusí zas dávat tolik. A nakonec to všem vyjde stejně. Jsou skvělí.“

Když už jsi v základním kádru, jak se udržíš v nejlepší lize na světě?

Pavelec: „Musíš pokračovat v tom, co tě tam dostalo. Určitě je to o sebevědomí. U brankařů je to trochu jinak, měsíc chytáš skvěle, super, ale pak tě pár špatných zápasů může poslat na střídačku nebo na tribunu. Třeba pak měsíc nechytáš. Čím víc dobrých zápasů a stabilních výkonů, tím víc sebevědomí získáš. U nás je to jen o výkonu. Strašná konkurence.“