ONLINE NHL: Palát čelí Vejmelkově Arizoně. Vaněček jako náhradník Devils

NHL úspěšně odstartovala a v noci z pátku na sobotu pokračuje dalšími dvěma zápasy. K souboji českých brankářů by mohlo dojít v duelu New Jersey (náhradník Vítek Vaněček) a Arizony (Karel Vejmelka), za domácí nastoupí útočník Ondřej Palát. Washington hostí Pittsburgh, potkají se tak superhvězdy posledních let Alex Ovečkin a Sidney Crosby. Kdo se dočká vítězství? Sledujte ONLINE přenosy ze zmíněných klání na iSport.cz.