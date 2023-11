Pastrňák zase řádil a je lepší než loni, střelec Gudas má najeto na osobák

Že by si po březnovém podpisu dvoumiliardového kontraktu dal nohy na stůl a nic neřešil? Ani zdání. David Pastrňák pokračuje v dobývání obran týmů NHL, v nočním utkání v Buffalu se opět vyznamenal, když gólem a dvěma asistencemi vydatně pomohl k triumfu Bruins 5:2. Bostonské eso se vyšplhalo na třetí příčku bodování zámořské ligy a po patnácti odehraných bitvách je na tom ještě o fous líp než před rokem, kdy zapsal rekordní ročník v podobě 113 bodů (61+52). Pokud Pasta udrží náramný kvalt s přísunem bodů, na konci základní fáze vykáže skvělou bilanci 131 bodů (60+71).

Loni touto dobou měl po patnácti utkáních v osobních statistikách 9 tref a 14 asistencí, nyní 11 přesných zacílení a 13 nahrávek k tomu. V produktivitě NHL je před ním jen Elias Pettersson z Vancouveru a Artěmij Panarin z Rangers (při kritériu méně odehraných zápasů).

Muž s dvěma osmičkami na dresu proti Sabers zvyšoval v 5. minutě na 2:0, když náramnou střelou z první poslal puk pod horní tyčku, poté dvěma prvními asistencemi nahrál na góly Brandonu Carlovi a v přesilovce Hampusu Lindholmovi.

Dařilo se i Jakubu Laukovi, jenž si ve druhém utkání po návratu po nepříjemném zranění v oblasti oka zapsal první bod sezony. Pavel Zacha coby centr elitního útoku s křídly Marchandem a Pastrňákem rovnou dvě. Lukáš Rousek na straně Buffala během devíti odehraných minut nevystřelil.

Gudas: Hattrick Gordieho Howa!

Parádní večer prožil i Radko Gudas. Po minulé sezoně netajil jisté zklamání, že jej Florida s lehkým srdcem přepustila konkurenci. Český bek si z celé řady nabídek vybral Anaheim, a jak se zdá, nemohl udělat lépe, neboť se stal pevnou a klíčovou součástí proměny Ducks k výrazně lepšímu týmu. A to k nejlepšímu za minimálně posledních pět let. Ano, Anaheim rozjel ročník tak, že se otevřeně hlásí k útoku na play off, což se mu nepovedlo posledních pět ročníků po sobě.

A Radko Gudas nepřestává udivovat osobními příspěvky, nově i v ofenzivě. Zatímco gól z minulého utkání proti San Jose obdržel vizitku silvestrovského vysílání, kdy se jeho tečovaná střela z dálky stala nechytatelným lobem, dnes nad ránem v Nashvillu zaznamenal lahůdkovou trefu z protiútoku.

Ano, čtete dobře. Z rychlého brejku… Navíc šlo o naprosto zásadní počin na 2:2, jímž tvrdý český bek podpořil obrat Ducks z 0:2 na 3:2. Gudas ve 45. minutě nelenil, vydal se do protiútoku a z mezikruží precizně srovnával. Navíc vyprojektoval i vítěznou ránu pro Urha Vaakanainena v 57. minutě, po níž hosté dokonali povedené povstání. Absolvoval také bitku, která je přeci jen nejbližší jeho úkolům a hře. Díky ní a bilanci 1+1 si tak připsal legendární hattrick Gordieho Howa.

Třiatřicetiletý pražský rodák prožívá nejlepší vstup do sezony v kariéře, po patnácti utkáních má na kontě už tři góly, tolik jich v posledních letech obyčejně nasbíral za celý ročník. Pokud udrží nasazené ofenzivní tempo (zatím 3+2), na konci sezony vykáže neobvyklých a rekordních 27 bodů (16+11). Jeho dosavadní maximum pochází ze sezony 2016/17, kdy v dresu Philadelphie nasbíral 23 bodů (6+17) v 67 partiích.

Mimochodem, dvě branky ve dvou po sobě jdoucích utkáních Radko Gudas zaznamenal poprvé od listopadu 2018. Jen tak dál!