NHL ONLINE: Nečas ve Washingtonu, Gudas brání Jets. Co čeští gólmani?

Tři zápasy mohou sledovat fanoušci NHL v noci z pátku na sobotu. New Jersey s brankářem Vítkem Vaněčkem a útočníkem Ondřejem Palátem, který však naposledy scházel vinou zranění, hostí na svém ledě Chicago dalšího českého gólmana Petra Mrázka. Carolina krajana Martina Nečase vyrazila do Washingtonu, masku by mohl nasadit i Lukáš Dostál z Anaheimu v souboji s Winnipegem. Jets brání i tvrďák ve službách Ducks Radko Gudas. Sledujte ONLINE přenos ze všech utkání na iSport.cz.