NHL ONLINE: Podvečerní střety na úvod! Hraje Kubalík, Pastrňák i Hronek

David Pastrňák dal pětkrát v sezoně dva góly v jednom zápase, na hattrick ale čekal až do ledna • ČTK / AP / Steven Senne

Dvanácti zápasy pokračuje program zámořské NHL v noci ze soboty na neděli. Fanoušci v Evropě ocení brzký začátek duelu mezi Buffalem a Tampou Bay v 18:30, od 21 hodin pak skáčou do akce první Češi v čele s Dominikem Kubalíkem z Ottawy. V nočních časech se představí také Boston s Davidem Pastrňákem, Pavlem Zachou a Jakubem Laukem. Do branky by se mohlo podívat několik krajanů. Jak se daří nejen Čechům sledujte ONLINE na iSport.cz.