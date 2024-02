Jágr trénoval s Pittsburghem: sranda s Crosbym, paruky i salutování hvězd

Jen si to představte: Malkin - Crosby - Jágr . Jak by to téhle útočné lajně šlo společně na ledě? Možná by stálo za pokus to vyzkoušet… Což pochopitelně nejde. Fanoušci Pittsburghu si tuhle trojici užili alespoň během tréninku.

Jágr totiž v rámci svého náročného programu v Pittsburghu absolvoval i trénink se současnými hráči Penguins. Ti si tréninkovou jednotku se stále hrající legendou užívali. A několik z nich si dokonce pod helmu na hlavu nasadilo paruku, aby vzdali hold účesu, se kterým číslo 68 řádilo v NHL. V kabině mu pak někteří i zasalutovali.

V nejslavnější hokejové lize na světě se zapsal mezi absolutní legendy. A už v neděli se dočká ohromné pocty. Pittsburgh totiž vyvěsí jeho dres pod strop arény.