SESTŘIH: Kouč se zlobil: Pastrňák musí být lepší! Češi z Bostonu blíž MS

Tahle píseň už jednou zněla. Rychle, vypněte ji! Nebo Boston rozbolí hlava. Tým okolo Davida Pastrňáka, kterého zkritizoval vlastní kouč Jim Montgomery, po roce opět prohospodařil v úvodním kole play off NHL vedení 3:1 na zápasy. Toronto v noci na pátek domácím vítězstvím 2:1 srovnalo stav série, rozhodne až nedělní sedmý duel na ledě Bruins. Ti se znovu potácejí nad kráterem, odkud nevede cesta zpět. Zato z něj létají přímé spoje do Prahy.

Když reprezentační trenér Radim Rulík během přípravy na Slovensku dostal otázku, kdo má jistou nominaci pro mistrovství světa, bez váhání vypálil jedno jméno: „David Pastrňák!“ U něj zůstal, všichni ostatní prý o šanci bojují. Přesto se dá důvodně předpokládat, že by pozvánku do národního týmu obdržel i dvorní nahrávač nejlepšího českého střelce v NHL Pavel Zacha.

Jejich bostonská mise je teď hodně vzdálená myšlenkám na turnaj Euro Hockey Tour v Brně nebo na pražskou O2 arenu. Ale jen zdánlivě… Pohodové vedení Bruins v třaskavé tahanici s Torontem je fuč, oba giganty čeká boj kdo s koho a hrozba vyřazení.

Hráči z přístavního města při dvou prohraných zápasech v řadě hodně kulhali. Poslední duel to pak odkryl v plné nahotě. Hosté vypálili za více než 27 minut jedinkrát na branku! Ne, není to překlep. Jen signál naprosté ofenzivní nemohoucnosti.

„Sám jsem v několika příležitostech pouze minul,“ sypal si popel na hlavu nejaktivnější útočník Jake DeBrusk, jehož hned v úvodním střídání hezky uvolnil Pastrňák. „Leafs vychází z defenzivy, ale my musíme předvádět svou hru. Na to se teď soustředíme. Jedna střela za třetinu opravdu není dobrá, to je jasné.“

Přitom pro postup Bostonu před utkáním hovořila i historie. Pokud Maple Leafs ve svých sériích prohrávali poměrem 2:3, dokázali uspět jen v šesti případech. Hned sedmnáctkrát vypadli.

V hlavách jistě měli i tragickou šňůru šesti domácích porážek v play off za sebou. Přesto se postavili osudu a se skvělým mladíkem Josephem Wollem v brance, který se po prvotní nudě vytasil s několika důležitými zásahy, došli pro srovnání.

Anketa Kdo podle vás vyhraje Stanley Cup? Boston Carolina Vegas Florida NY Rangers Někdo jiný

Toronto muselo prokázat hlavně pevné nervy, když duel zůstal bezgólový až do 40. minuty. „Jsme určitě víc trpěliví, držíme naši herní strukturu. Mančaft má sebevědomí. Pokud chcete vyhrát, musíte si někdy počkat a být soustředěný. Našemu plánu věříme,“ rozebral zadák domácích Morgan Rielly.

Půst prolomil William Nylander ostrou ranou na přední tyčku. Při vypracované akci si pohrál s Johnem Beecherem, přes stojícího Charlieho McAvoye pak poslal kotouč bezpečně do sítě. Bostonu podobný moment chyběl. Nezměnil to ani Pastrňák, který zkoušel tečovat, zmást soka rychlostí či tlačit se před Wollovo brankoviště. Pořád málo...

„Od svých nejlepších hráčů potřebujete v této fázi to nejlepší. Snahu mají obrovskou, ale musí přijít s důležitými akcemi v klíčových momentech. Marchand to v sérii zvládl, Pasta potřebuje být lepší,“ zkritizoval trenér Jim Montgomery českého svěřence.

Ten nepřinesl užitek, třebaže jeho příklep letící rychlostí přes 137 kilometrů v hodině byl jedním z mála, co doputoval od modré čáry až k brance. „Nejsme tým, který by nutně hodně střílel,“ zdůvodňoval to bojovník Trent Frederic. „Radši se soustředíme na kvalitnější příležitosti, což se nám ke konci druhé části dařilo. Jim se povedlo dostat jednu ránu do branky, ale nedělalo nám to žádné starosti.“

Jenže Bruins potřebují víc. Velký tlak ve 47. minutě, kdy Woll předvedl minimálně dva nadstandardní zákroky, prohrávající strana nevytěžila. Hned v čase 47:47 udeřil Nylander svým druhým zářezem, když pláchl obraně a zavěsil mezi nohy brankáře Jeremyho Swaymana.

Woll přišel o čisté konto až poslední střelou. Branku Morgana Geekieho sekundu před koncem už ani televizní diváci neviděli v přímém přenosu, kamery sledovaly torontskou radost. I bez zraněného Austona Matthewse Leafs sahají po otočce, jakou vloni proti stejnému soupeři zvládla Florida. Pokud ji dotáhnou, Česko na MS uvítá minimálně jednu prvotřídní posilu. Jenže Pastrňák chce hlavně Stanley Cup.