VIDEO: Reinhart v prodloužení srovnal sérii, Chytil nehrál. Prý podle scénáře

Brankář New Yorku Rangers Igor Šesťorkin inkasuje rozhodující gól v prodloužení čtvrtého zápasu s Floridou • ČTK / AP / Wilfredo Lee

Hokejisté Floridy na domácím ledě porazili New York Rangers 3:2 v prodloužení a srovnali stav finále Východní konference NHL na 2:2 na zápasy. Vítěznou branku vstřelil v 62. minutě v přesilové hře Sam Reinhart. Filip Chytil poprvé v sérii zůstal mimo sestavu newyorského týmu.

Rangers po prohře v úvodním zápase série dvakrát za sebou vyhráli a v obou případech se radovali v prodloužení. Napotřetí jim to nevyšlo. Po 72 sekundách nastaveného času se po rychlé kombinaci sám mezi kruhy objevil Reinhart a z ideální pozice nedal gólmanovi Igoru Šesťorkinovi šanci.

„Když je Sam volný v takové pozici, musíme ho zkoušet hledat. Všichni víme, že ze slotu góly dávat umí. Na tréninku tomu věnuje spoustu času a prokazuje to celou sezonu,“ řekl o kanadském kanonýrovi Aleksander Barkov.

V součtu se základní částí dal Reinhart 65. gól v sezoně a upevnil si pozici nejlepšího střelce týmu. Dal také 30. branku v přesilových hrách, čímž se osamostatnil na pátém místě v historickém pořadí centrů. Tabulce vládne Mario Lemieux, jenž v ročníku 1988/89 v početních výhodách zaznamenal 38 gólů.

„Je důležité si věřit. Je jasné, že způsob hry, jakým hrajeme, nám přinese šance. Čím víc se ho budeme držet, tím víc těch příležitostí přijde. My si pak musíme věřit v zakončení, abychom ty puky dostali do branky,“ řekl střelec vítězného gólu.

Rangers v zápase od deváté minuty vedli. Hubený náskok, který jim vystřelil Vincent Trocheck, ale Florida těsně před polovinou utkání smazala zásluhou Sama Bennetta a o necelé tři minuty později díky Carteru Verhaegheovi skóre otočila.

Prodloužení v úvodu třetí třetiny zařídil Alexis Lafreniére, na obrat ale Rangers nedosáhli a do jejich haly Madison Square Garden se série vrátí za nerozhodného stavu. „Po vydařené první třetině jsme na soupeře ve druhém dějství nestačili. Florida v něm diktovala tempo hry a otočila. Ve třetí části jsme se zase zvedli, ale nakonec to bylo málo. Chtěli jsme vyhrát, bohužel to ale nevyšlo. Doma musíme zvládnout pátý zápas,“ řekl Mika Zibanejad.

Panthers ve čtvrtém zápase uspěli zejména díky přesilovkám. Využili dvě ze čtyř nabídnutých početních výhod. „Víme, že hrajeme proti týmu, který má skvělé speciální formace, a dnes jsme si s nimi příliš neporadili. Zítra je ale nový den,“ uvedl trenér Rangers Peter Laviolette.

Úspěšnost přesilových her si pochvaloval i střelec druhé branky domácích. „Rozhodli jsme v nich. Je skvělé vidět, že nám v poslední době fungují,“ řekl Verhaeghe, jenž je se 17 body druhým nejproduktivnějším hráčem Panthers v play off.

Chytil poprvé v sérii zůstal pouze mezi zdravými náhradníky. Podle trenéra Lavioletta ale jde jeho návrat na led po půlroční pauze způsobené otřesem mozku podle plánu. „Filip se vrátil po šesti měsících, nemůžeme ho přetěžovat. Všechno je součástí vymyšleného scénáře.“