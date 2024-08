Zadina dává přednost NHL. Míří na zkoušku do Buffala, restart jako Vrána

Taky Filip Zadina se má pokusit o návrat do NHL. Podle webu Yahoo! Sports se uchází o zkoušku do Buffala. Po Jakubu Vránovi, který už je v zámoří a chystá se zabojovat o místo ve Washingtonu, by byl druhým českým hráčem, který nemá podepsaný kontrakt s žádným klubem a půjde na tryout. Spekulovalo se rovněž o Torontu, odchovanec Pardubic může zkusit štěstí o kus dál. V týmu, kde působí ještě Jiří Kulich a Lukáš Rousek.