ONLINE: Buffalo - New Jersey 0:3. Palát u první branky, zvýšil Hischier

NHL je zpátky v Česku. Stejně jako před dvěma lety si v pražské O2 areně mohou hokejoví fanoušci vychutnat atmosféru nejslavnější hokejové ligy světa. V hlavním městě se dvakrát představí celky Buffala a New Jersey, a to i s českou stopou v podobě útočníka Devils Ondřeje Paláta. Minimálně do pátečního duelu naopak nezasáhnou Jiří Kulich s Lukášem Rouskem. První duel sezony NHL 2024/2025 sledujte ONLINE na webu iSport.cz.