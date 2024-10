NHL INSIDER: Blümel se nemůže zabíjet na farmě. Proč fandí největší aréně?

Jeho spojení s mateřskými Pardubicemi potrvá navěky. Bez nejmenších pochyb. Aleš Hemský z východních Čech vyšel do světa, stal se perlou Edmonton Oilers, s nimiž to dotáhl až do finále Stanley Cupu. Dnes žije s rodinou v Dallasu, kde rovněž zanechal stopu, a do rodného města často létá. Jako nedávno, kdy s Bobem Blackem, jedním z bossů Edmonton Arena Corp. řešil s vedením Dynama podrobnosti stavby nové arény. Nyní si udělal čas jako host pořadu Zimák NHL Insider.