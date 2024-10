NHL ONLINE: Nečas hostí Pastu, Dostál čelí Crosbymu. Hrají Kämpf i Vrána

V noci je na programu nejslavnějěší hokejové ligy světa osm duelů a v arenách vrývají rýhy do ledu i čeští hráči. David Pastrňák se s Bostonem vydává na výlet k Martinu Nečasovi do Caroliny. Gólman Lukáš Dostál letí prozkoumat střely Crosbyho a spol. do Pittsburghu. Do akce se dostávají mistři světa David Kämpf a Jan Rutta, hraje i Jakub Vrána z Capitals.