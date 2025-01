Brankář Dobeš ze zámoří: Amerika mi změnila život, ale chybí mi škola

Oficiálně se stal dospělým v osmnácti, v realitě života mnohem dřív. Jakub Dobeš (23) odešel ve čtrnácti letech z domova, dva roky poté už žil v USA, dnes je z něj sebevědomý, úspěšný profesionál s obrovskou budoucností. Ano, to je ten chlapík, co vlezl do brány Montrealu a po prvním vystoupení doplnil historii NHL o řadu skvostných údajů. A zazářil i napodruhé. V noci na neděli vychytal v Coloradu triumf 2:1 po nájezdech a znovu jej vyhlásili první hvězdou zápasu. Ve velkém rozhovoru pro iSport Premium nové eso Canadiens otevřeně popisuje svůj příběh a cestu do výšin.