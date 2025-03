Osmá prohra v řadě. Pastrňák má bod, ale play off se vzdaluje. Neprosadili se Nečas ani Hertl

Bostonu v noci nestačila v NHL přihrávka Davida Pastrňáka, podlehli Detroitu 1:2 a prohráli poosmé v řadě. Bruins tak začínají výrazně ztrácet v boji o místenku do play off. Ondřej Palát jednou asistoval u výhry New Jersey 5:2 nad Minnesotou. Nejlepší aktuální formu potvrdil tým St. Louis, který s Radkem Faksou v sestavě udolal Colorado 2:1 a vyhrál devátý zápas za sebou. Na straně poražených vyšel naprázdno Martin Nečas.