NHL ONLINE: Nečas řádí proti San Jose, gól za 30 sekund. Zacha asistoval u výhry Bostonu
Nečas podepsal s Coloradem! Pohádková smlouva. Zaváhal Pastrňák? | První dojem • Zdroj: isport.cz
Sobotní program zámořské NHL odstartoval pro evropské fanoušky v přívětivém čase. Boston si na domácím ledě poradil s Carolinou, asistenci si při výhře připsal Pavel Zacha, David Pastrňák vyšel bodově naprázdno. Od 21:00 pak San Jose hostí Colorado s Martinem Nečasem. Po půlnoci se hraje dalších osm zápasů. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pittsburgh
|13
|8
|0
|2
|3
|46:36
|18
|2
Montreal
|11
|4
|4
|0
|3
|40:33
|16
|3
Devils
|11
|7
|1
|0
|3
|41:35
|16
|4
Detroit
|12
|6
|2
|0
|4
|41:39
|16
|5
Carolina
|11
|4
|3
|0
|4
|41:32
|14
|6
Boston
|14
|5
|2
|0
|7
|45:48
|14
|7
Flyers
|10
|3
|3
|1
|3
|30:24
|13
|8
Ottawa
|12
|4
|2
|1
|5
|45:47
|13
|9
Columbus
|10
|4
|2
|0
|4
|35:31
|12
|10
Washington
|11
|5
|1
|0
|5
|28:25
|12
|11
Tampa
|11
|3
|2
|2
|4
|31:31
|12
|12
Rangers
|12
|4
|1
|2
|5
|28:29
|12
|13
Buffalo
|11
|4
|0
|3
|4
|33:35
|11
|14
Islanders
|11
|5
|0
|1
|5
|37:40
|11
|15
Florida
|11
|5
|0
|1
|5
|27:31
|11
|15
Toronto
|11
|3
|2
|1
|5
|38:42
|11
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Winnipeg
|12
|8
|1
|0
|3
|45:30
|18
|2
Colorado
|12
|7
|0
|4
|1
|45:32
|18
|3
Utah
|11
|6
|2
|0
|3
|40:30
|16
|4
Vegas
|11
|5
|1
|3
|2
|39:32
|15
|5
Dallas
|11
|5
|1
|2
|3
|30:32
|14
|6
Kings
|12
|2
|3
|4
|3
|36:40
|14
|7
Anaheim
|10
|4
|2
|1
|3
|37:33
|13
|8
Seattle Kraken
|10
|3
|2
|3
|2
|28:29
|13
|8
Edmonton
|12
|4
|1
|3
|4
|38:39
|13
|10
Chicago
|11
|4
|1
|2
|4
|36:32
|12
|11
Vancouver
|12
|3
|3
|0
|6
|33:36
|12
|12
Nashville
|12
|3
|1
|2
|6
|29:41
|10
|13
Minnesota
|12
|2
|1
|3
|6
|32:47
|9
|14
San Jose
|11
|1
|2
|2
|6
|37:48
|8
|15
St. Louis
|11
|3
|0
|2
|6
|32:48
|8
|16
Calgary
|12
|1
|1
|2
|8
|27:43
|6