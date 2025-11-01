Předplatné

NHL ONLINE: Nečas řádí proti San Jose, gól za 30 sekund. Zacha asistoval u výhry Bostonu

Nečas podepsal s Coloradem! Pohádková smlouva. Zaváhal Pastrňák? | První dojem
Boston v domácím souboji s Carolinou
Sobotní program zámořské NHL odstartoval pro evropské fanoušky v přívětivém čase. Boston si na domácím ledě poradil s Carolinou, asistenci si při výhře připsal Pavel Zacha, David Pastrňák vyšel bodově naprázdno. Od 21:00 pak San Jose hostí Colorado s Martinem Nečasem. Po půlnoci se hraje dalších osm zápasů. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pittsburgh13802346:3618
2Montreal11440340:3316
3Devils11710341:3516
4Detroit12620441:3916
5Carolina11430441:3214
6Boston14520745:4814
7Flyers10331330:2413
8Ottawa12421545:4713
9Columbus10420435:3112
10Washington11510528:2512
11Tampa11322431:3112
12Rangers12412528:2912
13Buffalo11403433:3511
14Islanders11501537:4011
15Florida11501527:3111
15Toronto11321538:4211
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Winnipeg12810345:3018
    2Colorado12704145:3218
    3Utah11620340:3016
    4Vegas11513239:3215
    5Dallas11512330:3214
    6Kings12234336:4014
    7Anaheim10421337:3313
    8Seattle Kraken10323228:2913
    8Edmonton12413438:3913
    10Chicago11412436:3212
    11Vancouver12330633:3612
    12Nashville12312629:4110
    13Minnesota12213632:479
    14San Jose11122637:488
    15St. Louis11302632:488
    16Calgary12112827:436

