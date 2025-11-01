Předplatné

NHL ONLINE: Nečas se znovu trefil, bodoval i Zacha. V akci Hronek či Vladař

Video placeholder
Nečas podepsal s Coloradem! Pohádková smlouva. Zaváhal Pastrňák? | První dojem • Zdroj: isport.cz
Boston v domácím souboji s Carolinou
Boston v domácím souboji s Carolinou
Boston v domácím souboji s Carolinou
8
Sobotní program zámořské NHL odstartoval pro evropské fanoušky v přívětivém čase. Boston si na domácím ledě poradil s Carolinou, asistenci si při výhře připsal Pavel Zacha, David Pastrňák vyšel bodově naprázdno. Martin Nečas potvrdil formu a proti San Jose zaznamenal už po třiceti sekundách devátou trefu v sezoně, Colorado ale nakonec padlo po prodloužení. Po půlnoci se hraje dalších osm zápasů a v akci z českých hokejistů budou třeba Filip Hronek či gólman Daniel Vladař. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

Nečas se trefil ve třetím utkání po sobě a připsal si devátý gól v sezoně. Na kontě má 17 bodů stejně jako David Pastrňák z Bostonu, kterého vystřídal na pozici nejproduktivnějšího českého hráče v soutěži. Pastrňák zatím skóroval sedmkrát.

Bostonský kanonýr se dnes navzdory čtyřem střeleckým pokusům neprosadil proti Carolině, kterou Bruins porazili 2:1. Na třetí výhře týmu v řadě se podílel jednou asistencí Pavel Zacha.

KonecLIVE
21

KonecLIVE
52

KonecLIVE
42

KonecLIVE Po prodl.
32

Sledujte on-lineLIVE
20

Sledujte on-lineLIVE
12

Sledujte on-lineLIVE
10

Sledujte on-lineLIVE
10

Sledujte on-lineLIVE
11

Sledujte on-lineLIVE
00

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pittsburgh13802346:3618
2Montreal11440340:3316
3Devils11710341:3516
4Detroit12620441:3916
5Carolina11430441:3214
6Boston14520745:4814
7Flyers10331330:2413
8Ottawa12421545:4713
9Columbus10420435:3112
10Washington11510528:2512
11Tampa11322431:3112
12Rangers12412528:2912
13Buffalo11403433:3511
14Islanders11501537:4011
15Florida11501527:3111
15Toronto11321538:4211
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado13705147:3519
    2Winnipeg12810345:3018
    3Utah11620340:3016
    4Vegas11513239:3215
    5Dallas11512330:3214
    6Kings12234336:4014
    7Anaheim10421337:3313
    8Seattle Kraken10323228:2913
    8Edmonton12413438:3913
    10Chicago11412436:3212
    11Vancouver12330633:3612
    12Nashville13412633:4312
    13San Jose12132640:5010
    14Minnesota12213632:479
    15St. Louis11302632:488
    16Calgary13112929:476

