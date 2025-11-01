NHL ONLINE: Nečas se znovu trefil, bodoval i Zacha. V akci Hronek či Vladař
Sobotní program zámořské NHL odstartoval pro evropské fanoušky v přívětivém čase. Boston si na domácím ledě poradil s Carolinou, asistenci si při výhře připsal Pavel Zacha, David Pastrňák vyšel bodově naprázdno. Martin Nečas potvrdil formu a proti San Jose zaznamenal už po třiceti sekundách devátou trefu v sezoně, Colorado ale nakonec padlo po prodloužení. Po půlnoci se hraje dalších osm zápasů a v akci z českých hokejistů budou třeba Filip Hronek či gólman Daniel Vladař. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.
Nečas se trefil ve třetím utkání po sobě a připsal si devátý gól v sezoně. Na kontě má 17 bodů stejně jako David Pastrňák z Bostonu, kterého vystřídal na pozici nejproduktivnějšího českého hráče v soutěži. Pastrňák zatím skóroval sedmkrát.
Bostonský kanonýr se dnes navzdory čtyřem střeleckým pokusům neprosadil proti Carolině, kterou Bruins porazili 2:1. Na třetí výhře týmu v řadě se podílel jednou asistencí Pavel Zacha.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pittsburgh
|13
|8
|0
|2
|3
|46:36
|18
|2
Montreal
|11
|4
|4
|0
|3
|40:33
|16
|3
Devils
|11
|7
|1
|0
|3
|41:35
|16
|4
Detroit
|12
|6
|2
|0
|4
|41:39
|16
|5
Carolina
|11
|4
|3
|0
|4
|41:32
|14
|6
Boston
|14
|5
|2
|0
|7
|45:48
|14
|7
Flyers
|10
|3
|3
|1
|3
|30:24
|13
|8
Ottawa
|12
|4
|2
|1
|5
|45:47
|13
|9
Columbus
|10
|4
|2
|0
|4
|35:31
|12
|10
Washington
|11
|5
|1
|0
|5
|28:25
|12
|11
Tampa
|11
|3
|2
|2
|4
|31:31
|12
|12
Rangers
|12
|4
|1
|2
|5
|28:29
|12
|13
Buffalo
|11
|4
|0
|3
|4
|33:35
|11
|14
Islanders
|11
|5
|0
|1
|5
|37:40
|11
|15
Florida
|11
|5
|0
|1
|5
|27:31
|11
|15
Toronto
|11
|3
|2
|1
|5
|38:42
|11
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|13
|7
|0
|5
|1
|47:35
|19
|2
Winnipeg
|12
|8
|1
|0
|3
|45:30
|18
|3
Utah
|11
|6
|2
|0
|3
|40:30
|16
|4
Vegas
|11
|5
|1
|3
|2
|39:32
|15
|5
Dallas
|11
|5
|1
|2
|3
|30:32
|14
|6
Kings
|12
|2
|3
|4
|3
|36:40
|14
|7
Anaheim
|10
|4
|2
|1
|3
|37:33
|13
|8
Seattle Kraken
|10
|3
|2
|3
|2
|28:29
|13
|8
Edmonton
|12
|4
|1
|3
|4
|38:39
|13
|10
Chicago
|11
|4
|1
|2
|4
|36:32
|12
|11
Vancouver
|12
|3
|3
|0
|6
|33:36
|12
|12
Nashville
|13
|4
|1
|2
|6
|33:43
|12
|13
San Jose
|12
|1
|3
|2
|6
|40:50
|10
|14
Minnesota
|12
|2
|1
|3
|6
|32:47
|9
|15
St. Louis
|11
|3
|0
|2
|6
|32:48
|8
|16
Calgary
|13
|1
|1
|2
|9
|29:47
|6