NHL ONLINE: Pastrňák se Zachou hostí Carolinu. Colorado s Nečasem proti San Jose

Sobotní program zámořské NHL startuje pro evropské fanoušky v přívětivém čase. Už od 18:00 jde do akce Boston s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou proti Carolině. Ve 21:00 se pak na ledě San Jose představí Colorado s Martinem Nečasem. Po půlnoci se hraje dalších osm zápasů. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pittsburgh12802244:3118
2Montreal11440340:3316
3Devils11710341:3516
4Detroit12620441:3916
5Carolina10430340:3014
6Flyers10331330:2413
7Ottawa12421545:4713
8Columbus10420435:3112
9Washington11510528:2512
10Tampa11322431:3112
11Rangers12412528:2912
12Boston13420743:4712
13Buffalo11403433:3511
14Islanders11501537:4011
15Toronto11321538:4211
15Florida11501527:3111
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado12704145:3218
    2Winnipeg11710340:2816
    3Utah11620340:3016
    4Vegas11513239:3215
    5Dallas11512330:3214
    6Kings12234336:4014
    7Anaheim10421337:3313
    8Seattle Kraken10323228:2913
    8Edmonton12413438:3913
    10Chicago11412436:3212
    11Vancouver12330633:3612
    12Nashville12312629:4110
    13Minnesota12213632:479
    14San Jose11122637:488
    15St. Louis11302632:488
    16Calgary12112827:436

